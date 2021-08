Sebastian Vettel évalue le début du nouveau chapitre Aston Martin

Sebastian Vettel a réfléchi à un départ « mitigé » en tant que pilote Aston Martin, et pense que les changements techniques de la F1 cette saison ont fait plus de mal à son équipe que d’autres.

Le quadruple champion du monde était généralement à la traîne de son coéquipier Lance Stroll au début de la saison, mais il n’était pas le seul pilote à avoir du mal au départ à maîtriser sa voiture après avoir changé d’équipe – avec Fernando Alonso et Daniel Ricciardo a des débuts d’année lents.

Depuis lors, il a réussi à profiter du chaos à Bakou et en Hongrie pour remporter deux podiums, mais ce dernier a entraîné sa disqualification pour n’avoir pas fourni un échantillon de carburant suffisant à la FIA après la course.

Mais bien qu’il ait dit qu’il attendait plus d’Aston Martin, il a été philosophique à propos de sa saison alors que les équipes prennent leur pause estivale, et admet qu’il n’est pas sûr quand il pourra à nouveau concourir régulièrement à l’avant.

“Un mélange”, a déclaré Vettel à la Gazzetta dello Sport lorsqu’on lui a posé des questions sur sa saison jusqu’à présent.

« Nous avons eu un début difficile, puis les choses sont allées un peu plus dans la bonne direction, peut-être aurions-nous dû obtenir de meilleurs résultats, mais je pense que les changements de règlement nous ont plus touchés que les autres équipes.

« Il va falloir profiter des opportunités pour marquer des points et se battre pour la cinquième place des Constructeurs.

« Si j’avais la possibilité de choisir, je serais toujours en avance pour me battre avec les leaders. Mais maintenant je suis là. L’année dernière l’équipe a fait une belle saison, cette année moins, on est là et on avance.

« Je ne sais pas quand les résultats arriveront. 2022, avec le changement de réglementation, sera une belle opportunité pour nous. Mais je m’attends à ce que les grandes équipes continuent à jouer un rôle important.

Le départ dont on a beaucoup parlé de Vettel de Ferrari a laissé beaucoup de gens se demander s’il serait ou non en mesure d’atteindre ses précédents sommets en tant que pilote.

Alors qu’il continue de retrouver la forme, il a déclaré qu’il avait quitté la Scuderia sans aucun regret de son temps avec l’équipe.

« Des erreurs ont été commises, de ma part et de la part de l’équipe. Je n’ai pas de regrets. La vie est comme ça », a-t-il déclaré.

«Et ce serait ennuyeux de penser de pouvoir revenir en arrière pour changer les choses que nous n’aimons pas, car c’est des choses que nous n’aimons pas que nous apprenons. Ce sont eux qui nous aident à grandir.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla