Sebastian Vettel exclut de se lancer en politique après la F1

Sebastian Vettel a nié qu’il envisageait de se lancer en politique lorsqu’il prendra sa retraite de la Formule 1, malgré ses fortes convictions environnementales.

Il est peu probable que le quadruple ancien champion du monde soit à plus de quelques années de décider quoi faire de sa vie, ayant récemment eu 34 ans et courant au plus haut niveau du sport automobile depuis 2007.

Bien que cela n’ait rien à voir avec la livrée de l’Aston Martin dans laquelle il participe, Vettel a récemment attiré des accusations d’hypocrisie lorsqu’il a déclaré lors d’une interview qu’il voterait vert aux élections – le contre-argument étant que la F1 n’est pas exactement la plus sport respectueux de l’environnement.

Une carrière politique, quant à elle, n’est pas dans l’esprit de Vettel, ni le motif pour lui d’attirer l’attention sur de telles causes.

« Je ne suis pas un politicien. Ce n’est pas mon sujet, c’est un sujet qui nous concerne tous », a déclaré le père de trois enfants allemand, cité par Motorsport-total. « Bien sûr, c’est important pour moi, y compris ma propre famille.

« Avec les enfants, vous avez un rapport différent à l’avenir et au temps. C’est pourquoi ce serait bien si je pouvais inspirer d’autres personnes à y penser.

Vettel a également déclaré qu’il était “conscient” des “critiques et des questions sur la façon dont cela correspond à moi et à mon sport” lorsqu’il fait part de ses préoccupations environnementales.

« Le sujet du changement, de la crise climatique, nous concerne tous », a-t-il ajouté. “Bien sûr, je le vois aussi de la même manière que le sport automobile n’ouvre pas la voie en tant que modèle de vitrine et n’est pas connu pour cela, et je pense que c’est bien quand les gens demandent de manière très critique” est-ce que cela convient?

“Mais je pense que c’est une question que nous – non seulement dans le sport automobile mais aussi dans tous les autres domaines – devons nous poser de plus en plus. C’est un sujet que nous ne pouvons ignorer. Il n’y a pas d’alternative.

« Ce n’est pas que nous puissions dire ‘nous allons d’abord nous occuper d’autre chose’. Il est très important que chacun comprenne l’urgence de la façon dont le monde change afin que les générations futures, mais aussi nous-mêmes, puissent continuer à façonner la vie aussi douce que nous la connaissons et aussi librement que nous la connaissons.

« Nous devons juste nous regarder et faire attention. Si nous ne le faisons pas, ce ne sera pas si agréable pour nous tous. Ensuite, il y aura des problèmes réels et sérieux.

“Je pense que plus tôt nous nous en occuperons sérieusement, y compris en le faisant, meilleur sera notre avenir.”

