Sebastian Vettel frappé avec une pénalité de cinq places sur la grille, commence dernier

Sebastian Vettel débutera le Grand Prix de Bahreïn en dernier après avoir été frappé d’une pénalité de cinq places sur la grille par les commissaires de course FIA.

Le début de vie difficile de Vettel avec Aston Martin s’est poursuivi avant l’ouverture de la saison à Sakhir après une sortie de choc en Q1, qui devait le voir s’aligner de la 18e place sur la grille de dimanche.

Le tour de poussée de l’Allemand a été interrompu à deux reprises par des drapeaux jaunes, le premier a été lorsque Nikita Mazepin a tourné au virage 1 et le second lorsque Carlos Sainz a rencontré un problème de moteur dans sa Ferrari qui l’a contraint à ralentir.

Dans un premier temps, la FIA n’a pris aucune autre mesure contre les pilotes essayant de fixer des temps pendant la période des drapeaux jaunes, mais Vettel a été rappelé pour voir les commissaires sportifs dimanche matin pour discuter du drapeau jaune causé par Mazepin en particulier.

Après la réunion, les stewards ont rendu le verdict suivant:

« Les stewards ont entendu le conducteur de la voiture 5 (Sebastian Vettel), le représentant de l’équipe et ont examiné les preuves vidéo, radio, télémétriques et du système de triage, à la fois de la voiture 5 et des voitures qui l’entourent.

La voiture 9 a tourné au virage 1 dans les derniers instants de la Q1, faisant ressortir un double drapeau jaune dans le secteur du triage. Bottas, Vettel, Perez et Russell se sont approchés de la scène et ont dépassé Mazepin.

Bottas, a été immédiatement chargé par son équipe d’interrompre son tour conformément aux notes d’événement du directeur de course (point 7.1). Perez et Russell avaient reçu le drapeau à damier et avaient reçu l’ordre de ralentir, Russell recevant les informations supplémentaires selon lesquelles il s’agissait d’un double secteur jaune.

«Vettel n’a pas abandonné ses genoux. Il a expliqué aux commissaires sportifs qu’il avait vu de la fumée devant lui, mais n’était pas sûr s’il s’agissait d’un lock-up ou d’une voiture arrêtée jusqu’à ce qu’il soit assez près de la voiture et que la fumée se dissipe.

« Les commissaires ont observé qu’il avait déjà dépassé le panneau de signalisation lorsqu’il s’est éclairé à l’approche de la scène, et que les commissaires à ce tour n’avaient pas encore réagi avec un drapeau jaune.

Néanmoins, Vettel s’approchait d’une voiture qui était arrêtée sur le côté sur la piste et, selon la règle, cela nécessiterait un double drapeau jaune.

Lors du briefing des pilotes, le directeur de course a souligné que le code du drapeau doit être rigoureusement appliqué.

« Les Commissaires Sportifs considèrent que l’exigence d’abandonner le tour lors des essais et des qualifications, tant dans le Code que dans les notes du directeur de course, a été instituée pour dissuader les pilotes de tout type de gestion de leurs vitesses à l’approche d’un incident, en vue peut-être de fixer un temps au tour, lorsque l’exigence est qu’ils doivent pouvoir s’arrêter complètement à l’approche d’un tel incident.

Dans ce cas, il était clair que le pilote a légèrement ralenti à l’approche de l’incident, mais a continué d’essayer de fixer un temps au tour significatif.

Dans ce cas, le pilote aurait reçu un avertissement sur son tableau de bord et l’équipe aurait dû être en mesure de voir que le secteur avait été un double jaune et aurait pu conseiller le pilote comme les autres équipes.

« Alors que l’argument selon lequel le pilote était déjà à l’intérieur du secteur lorsqu’il est devenu double jaune évoque de la sympathie, les commissaires sportifs estiment qu’il est important de noter qu’il s’approchait d’un incident visible devant lui.

De plus, la voiture devant, dans la même position, a reçu l’instruction d’abandonner le tour, comme prévu par les notes du directeur de course.

« Les commissaires sportifs ordonnent donc la pénalité habituelle dans ce cas, une baisse de cinq positions sur la grille. »

Vettel a également trois points de pénalité ajoutés à sa licence pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes.

