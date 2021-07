Sebastian Vettel : “Heureux de tout mon cœur de voir Sergio Perez au RB”

in

Sebastian Vettel se dit “heureux de tout mon cœur” que Sergio Perez ait reçu le deuxième siège Red Bull pour cette année.

Le quadruple ancien champion du monde a aidé par inadvertance à ce que cela se produise car il a pris la place de Perez dans l’équipe maintenant connue sous le nom d’Aston Martin.

Pendant une période de plus de trois mois à partir de ce moment-là, le Mexicain était sans entraînement 2021. Mais juste après le Grand Prix d’Abu Dhabi, la dernière course de la saison dernière, il a été confirmé qu’il reprenait le poste d’Alex Albon aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull.

Du point de vue des performances, cela a été une sorte de montagnes russes pour les neuf premières courses de la RB16B pour Perez, mais plus de hauts que de bas – il a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, ironiquement avec Vettel terminant deuxième, et a aidé l’équipe à un 44 points d’avance sur Mercedes au classement du Championnat du monde des constructeurs.

Il ne semble jamais y avoir eu de raisins aigres de Perez au sujet d’être déplacé de son équipe par Vettel après un séjour de sept ans, et l’harmonie entre le duo s’est poursuivie avec les derniers mots de l’Allemand.

Si les événements avaient suivi un chemin différent lorsque Vettel avait appris qu’il n’était plus nécessaire pour Ferrari, il aurait pu se retrouver chez Red Bull où il a remporté ses quatre titres mondiaux. Mais il est ravi que ce soit Perez qui en ait eu l’opportunité.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait d’avoir signé pour Aston Martin et si un retour de Red Bull avait déjà été réaliste, Vettel, cité par Motorsport-total, a répondu : « Non, je ne le regrette pas, et je ne pense pas que ce soit une option.

“[I decided to] prenez une autre direction et partez pour un nouveau voyage avec Aston Martin, une nouvelle équipe. J’en suis très content. Et, je le pense honnêtement, je suis heureux de tout mon cœur pour ‘Checo’ qu’il ait obtenu ce superbe cockpit parce qu’il le mérite.

« Je suis ravi que Red Bull ait une voiture aussi solide cette année pour deux raisons. D’abord parce que je connais encore beaucoup de gens dans l’équipe. Deuxièmement, à cause de ‘Checo’, parce qu’il est enfin en mesure de savoir qu’il a une voiture avec laquelle il peut se battre pour la victoire. Il n’a pas eu ça dans le passé, donc je suis heureux pour lui.

Avec son dernier commentaire, Vettel excluait clairement la précédente victoire de Perez, lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière pour Racing Point, qui contenait un élément de bonne fortune lors d’une journée inférieure à la moyenne pour l’équipe Mercedes.

