Sebastian Vettel identifie la plus grande faiblesse d’Aston Martin en 2021 avec l’AMR21

Sebastian Vettel dit que la « voiture traînante » d’Aston Martin leur fait du mal cette saison car il n’y a pas de solutions simples au problème.

Vettel a rejoint Aston Martin au début du championnat de cette année, l’Allemand et l’équipe ayant espéré des podiums réguliers et une chance à la troisième place du championnat des constructeurs.

Dès le départ, il était évident que ce ne serait pas le cas, Aston Martin accusant la décision de la Formule 1 d’apporter de petits changements aux planchers des voitures pendant la saison morte pour leur manque de rythme.

Selon l’équipe, les ajustements au sol ont frappé les voitures de sport à faible inclinaison, comme celle d’Aston Martin, les plus durement.

L’équipe n’a pas pu trouver de solution de contournement, à la septième place du championnat des constructeurs, Vettel et Lance Stroll ayant du mal à se classer régulièrement dans le top 10.

« Nous avons eu des courses où la voiture se sentait vraiment bien, nous avons eu d’autres courses où j’ai beaucoup lutté », a déclaré le quadruple ancien champion du monde à Autosport.

« Dans l’ensemble, ce qui compte, c’est à quel point vous êtes compétitif. En termes de compétition, je pense que notre voiture est un peu trop traînante.

« Nous n’avons pas de voiture super efficace et nous n’avons pas assez d’appui. Je pense que c’est la principale faiblesse.

« À partir de là, c’est difficile de surmonter ça.

Certains plans n’ont pas besoin d’explications. C’est l’un d’eux. ?? @ConorMcDPhoto pic.twitter.com/7SMMbj5GzB – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 29 novembre 2021

Vettel a obtenu le seul podium de l’équipe cette saison au Grand Prix d’Azerbaïdjan, l’ancien pilote Ferrari franchissant la ligne d’arrivée à la deuxième place.

Il a fait de même en Hongrie, mais a ensuite été disqualifié car les commissaires sportifs n’ont pas été en mesure d’extraire l’échantillon de carburant obligatoire d’un litre de sa voiture lors de l’inspection d’après-course.

Vettel estime qu’en raison de leur voiture traînante, les bons résultats obtenus par Aston Martin sont dus à la gestion des pneus et à la stratégie de course.

« Certaines pistes l’ont aidé [the car], sur d’autres pistes, nous l’avons surmonté en trouvant peut-être un bon réglage, en travaillant bien les pneus et en trouvant une bonne stratégie », a-t-il déclaré.

« Je pense que dans l’ensemble, lorsque la voiture est dans la fenêtre, nous pouvons faire un travail raisonnable et entrer dans les points.

« Ce n’est pas toujours facile d’entrer dans cette fenêtre, et deuxièmement, c’est extrêmement compétitif dans la région où nous courons.

« Il semble qu’à mi-parcours de la saison, d’autres équipes aient peut-être fait un peu plus de progrès que nous maintenant. »

Il espère que la toute nouvelle voiture 2022 d’Aston Martin sera une nette amélioration par rapport à celle de cette année. Mais, comme il le concède, personne ne sait ce que l’année prochaine apportera.

« Évidemment, la grande inconnue est pour l’année prochaine, ce qui se passe l’année prochaine avec le changement de voitures et ainsi de suite, mais nous ne pourrons répondre à cette question que l’année prochaine », a-t-il déclaré.

«Mais dans l’ensemble, l’équipe que je trouve est forte. En termes d’ingénierie et en termes de bord de piste, c’est fort. Je pense qu’il grandit à un rythme soutenu et que beaucoup de projets et de bonnes choses arrivent.