Sebastian Vettel: Ignorant pour oublier ses rivaux talentueux

Sebastian Vettel ne rejoindra pas Fernando Alonso pour déclarer qu’il est le «meilleur» de la F1 car il estime qu’il est «ignorant de négliger ou d’oublier» le talent sur la grille.

Alonso est de retour en Formule 1 cette saison et il est clair que le temps passé loin du sport n’a pas nui à sa confiance en soi.

S’exprimant avant son premier week-end de course depuis 2018, le pilote alpin a proclamé qu’il était «meilleur» que quiconque dans le sport, même sept fois champion du monde Lewis Hamilton.

« Je pense que nous avons une grille très compétitive et ce sera un défi de battre tout le monde sur la bonne voie », a-t-il déclaré dans une interview à la BBC.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait être aussi bon que ses rivaux, Alonso a répondu: « Non, je vais mieux. »

On a demandé à Vettel, qui a remplacé Alonso chez Ferrari en 2015 mais comme l’Espagnol n’a pas pu remporter un titre de champion avec la Scuderia, s’il se sentait lui aussi le «meilleur» que la Formule 1 avait à offrir.

Contrairement à l’Espagnol, il dit que ce n’est pas quelque chose qu’il penserait de lui-même.

«Peut-être que je ne suis pas aussi vaniteux en général», a-t-il dit à Inews. «Je suis content de ma vie et de ce que j’ai accompli.

«J’ai commis des erreurs dans le passé, et je l’admets. Mais en fin de compte, je ne pense pas que cela ait toujours été entièrement à moi. C’est toujours une combinaison de choses.

«Ce n’est pas comme si je regardais en arrière et disais » d’accord, cette année j’aurais pu gagner le championnat et je ne l’ai pas fait « .

«Au cours des cinq, six, sept dernières années, Mercedes était au sommet et si vous vouliez remporter le championnat, vous deviez être dans cette voiture.

«Plus la combinaison évidemment de Lewis. Je ne jette aucun discrédit.

«Ce dont je suis convaincu, c’est que je peux être parmi les meilleurs, être les meilleurs. Je l’ai prouvé, mais cela ne vous garantit pas que vous êtes le meilleur chaque jour.

«Cela ne me semble pas juste de m’asseoir ici et de dire que je suis le meilleur, mais si d’autres choisissent de le faire, cela me convient. Ça ne me pose pas de problème.

«Mais il serait ignorant de négliger ou d’oublier la quantité de talents qui existent et ce que les autres peuvent faire aussi, à quel point ils travaillent dur, et parfois, même si je n’aime pas ça, me battre quand ils vont mieux. . Ensuite, il s’agit de la façon dont vous réagissez.

