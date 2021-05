Sebastian Vettel: Je ne donnerai pas de conseils à Verstappen, Lewis m’a battu!

Sebastian Vettel a plaisanté en disant qu’il ne devrait donner aucun conseil à Max Verstappen sur un combat pour le titre avec Lewis Hamilton alors que le Britannique le battait.

Alors que Hamilton a remporté trois des quatre premières courses cette année, Verstappen l’a poussé de près dans deux d’entre elles et s’est imposé à Imola.

Avec des machines largement égales, il semble que le Néerlandais sera le premier homme à défier l’homme Mercedes pour un titre depuis que Vettel l’a fait en 2017 et 2018.

L’Allemand a finalement échoué à ces deux occasions et, à cause de cela, a refusé de donner des conseils à Verstappen sur le défi de se retrouver face à face. Hamilton.

“Aucun conseil”, a déclaré Vettel aux journalistes à Monaco.

«Evidemment je n’ai pas réussi, Lewis m’a battu, donc mieux vaut ne pas lui donner de conseils!»

«Je suppose qu’il veut réussir. C’est une longue année, il y a beaucoup de courses donc, je ne sais pas, ça ne marche pas comme ça. Je ne lui donne aucun conseil.

Ferrari a été celle qui s’est battue contre Mercedes en 2017 et 2018, ayant une meilleure voiture à certains moments, mais n’était pas aussi forte en 2019 et est tombée au milieu de terrain en 2020.

Cela a laissé les champions du monde en titre seuls en tête du peloton pour dominer dans la grande majorité des courses, Hamilton et Valtteri Bottas terminant P1 et P2 au classement des deux saisons.

Red Bull a finalement construit une voiture pour mettre fin à la domination menaçante cette année, et Vettel pense que c’est une bonne chose pour le sport d’avoir deux équipes qui se battent pour des victoires et des titres.

«Je n’en ai pas vu grand-chose car j’étais assez loin en arrière [in the field], mais je pense qu’en fin de compte, ils ont un rythme très serré et si vous êtes très rapproché, vous vous battez plus souvent pour la même place sur la piste », a-t-il déclaré.

«C’est génial si vous vous battez pour la tête et que vous avez deux pilotes, deux voitures différentes qui s’affrontent.

«Nous verrons comment cela se déroulera au cours de l’année.»

