Sebastian Vettel: Je ne me fais vacciner que quand c’est mon tour

Sebastian Vettel a refusé l’offre d’un vaccin COVID-19 à Bahreïn et dit qu’il ne l’obtiendra que lorsque ce sera son tour.

Avant les tests de pré-saison, le gouvernement de Bahreïn a annoncé qu’il offrirait les deux doses du vaccin à toutes les personnes impliquées dans la Formule 1.

L’organisation elle-même a décidé de refuser l’offre, mais les équipes et les pilotes ont quand même pu se faire vacciner s’ils le souhaitaient.

Ferrari et AlphaTauri a choisi de faire vacciner l’ensemble de ses équipes et un certain nombre d’autres pilotes l’auraient pris, tandis que Toto Wolff a choisi de ne pas le faire.

«En Angleterre, nous avons une campagne relativement bonne et de nombreux membres de l’équipe ont déjà été vaccinés (parce que c’était leur tour)», a déclaré Wolff lors d’une interview avec le radiodiffuseur autrichien ORF.

«Je pense que tant que vous ne sautez pas la file d’attente, c’est bien. Et c’est pourquoi j’ai pris la décision d’attendre quand c’est mon tour. »

Alors que Wolff a également moins besoin du vaccin car il a déjà eu COVID-19 et a donc des anticorps, on ne peut pas en dire autant de Vettel.

Néanmoins, il a révélé qu’il avait pris la même décision que le patron de Mercedes pour des raisons similaires – ne voulant pas sauter la file d’attente, préférant attendre que ce soit son tour.

S’il n’est pas sûr que le fait de dire non ait réellement permis à quelqu’un qui en avait davantage besoin de se faire vacciner à Bahreïn, il dit que c’est une question de principe pour lui.

«Nous avons eu l’offre de se faire vacciner à Bahreïn mais je me suis délibérément abstenu de le faire car ce n’est pas encore mon tour», a-t-il déclaré à RTL.

«Il est douteux que mon vaccin, que je n’ai pas utilisé, profite à quelqu’un d’autre, mais pour moi, c’est une question de principe. De nombreuses personnes souhaitent se faire vacciner. Beaucoup attendent.

«Les jeunes ne sont pas autant à risque que les personnes âgées, alors même si je vais me faire vacciner, je ne le ferai que lorsque ce sera mon tour.»

Jusqu’à présent, six pilotes ont été testés positifs au COVID-19 – Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris et Pierre Gasly. Trois chefs d’équipe, dont Wolff, l’ont également fait.

