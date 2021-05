Sebastian Vettel: “ La voiture ne fait pas encore ce que je veux qu’elle fasse ”

Sebastian Vettel est sorti des blocs à Portimao, expliquant que lui et l’Aston Martin AMR21 ne sont pas encore synchronisés.

Il est sûr de dire que le chapitre Aston Martin de la carrière de Vettel n’a pas encore vraiment pris vie. Bahreïn et Imola étaient décevants pour diverses raisons, dont certaines étaient indépendantes de la volonté de Vettel, mais les essais de vendredi au Grand Prix du Portugal ont mis en évidence un manque de rythme général.

Lance Stroll a été le plus rapide du duo Aston Martin dans les deux sessions, l’écart étant passé d’une demi-seconde à plus de six dixièmes à la fin du FP2, et Vettel était clair que l’AMR21 ne faisait pas encore ce qu’il voulait.

“Je ne me sentais pas à l’aise à court terme, pour le moment, il est encore difficile de tout mettre en place”, a déclaré Vettel aux journalistes.

«Nous avons essayé pas mal de choses, mais nous n’avons pas encore obtenu le meilleur résultat. Avec toutes les choses que nous avons essayées, je suis sûr qu’il y aura quelque chose pour demain.

«La voiture ne fait pas encore ce que je veux qu’elle fasse. Je pense que nous pouvons encore travailler sur la configuration ici, également sur le style de conduite. Sur le long terme, c’est un peu mieux, avoir plus de tours. Sur le court terme, il était difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre. »

Pour ceux qui examinent la situation de l’extérieur, un déficit aussi important pour Vettel to Stroll sera une énorme source de préoccupation.

Mais le quadruple Champion du Monde n’est pas inquiet, affirmant que son coéquipier courait une «spécification différente» vendredi.

«Non, pas vraiment», a répondu Vettel lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré de laisser tomber six dixièmes à son coéquipier.

«Il conduit une spécification légèrement différente ce week-end, et c’était clair dès le départ. J’espère qu’il pourra faire un petit pas en avant. »

