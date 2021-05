Sebastian Vettel: Les résultats ne sont pas un concert de demande

Peut-être la plus grande déception de cette saison à ce jour, Sebastian Vettel dit que «c’est ce que c’est» et Aston Martin fait tout son possible pour s’améliorer.

La saison dernière, Aston Martin, sous le nom de Racing Point, était l’une des stars du championnat alors que sa Mercedes rose portait Sergio Perez et Lance Stroll sur quatre podiums, y compris la victoire de Perez au Grand Prix de Sakhir.

L’équipe a également marqué dans toutes les courses sauf une, terminant avec 195 points pour occuper la quatrième place du classement. Cela aurait été P3 s’ils n’avaient pas été amarrés 15 points pour faire fonctionner les conduits de frein Mercedes.

Avec les voitures de cette année largement basées sur celles de la saison dernière, à moins d’un ou deux petits changements aux règles, Aston Martin a été présentée par beaucoup comme l’une des équipes qui se battront pour le meilleur des autres au classement.

Au lieu de cela, ils se battent juste pour marquer un seul point.

Aston Martin pense que c’est parce que l’un de ces petits changements, un morceau de plancher coupé devant les pneus arrière pour réduire l’appui, a blessé les voitures à faible râteau de la F1, telles que l’AMR21, plus qu’elle n’a son haut. râteau homologues.

Vettel n’a pas encore franchi le cap cette saison alors que son coéquipier Stroll a cinq points.

S’adressant à Sky Germany dans le paddock de Barcelone, Vettel a concédé: «C’est ce que c’est. Nous sommes également réalistes.

«Bien sûr, ce n’est pas comme nous l’aurions souhaité, mais en fin de compte, ce n’est pas un concert à la demande.

«Maintenant, la situation est telle qu’elle est.

«Nous essayons d’améliorer chaque petit pas que nous pouvons, afin de pouvoir prendre plus de points avec nous au milieu de terrain.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Montage du siège 😄 # SpanishGP 🇪🇸 #Vettel pic.twitter.com/l3O2frXf9H – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 6 mai 2021

Avec les règles de 2021 apparemment contre eux, Aston Martin doit maintenant décider quand abandonner le championnat de cette année et concentrer toute son attention sur la saison prochaine et ses toutes nouvelles voitures.

«C’est la grande question», a déclaré Vettel. «Cette année est également importante pour nous. De toute évidence, nous ne voulons pas être satisfaits de la situation actuelle.

«Nous travaillons sur cette année ainsi que pour l’avenir.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.