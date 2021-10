Sebastian Vettel lève la main pour un appel de pneus slick catastrophe au Grand Prix de Turquie

Sebastian Vettel a été blâmé pour ce qui s’est avéré être un passage catastrophique aux pneus slicks dans des conditions humides lors du Grand Prix de Turquie.

Après avoir été en lice pour les parties inférieures des points, Vettel était le seul pilote à prendre un botté de dégagement sur pneus secs en course, mais ses difficultés ont prouvé qu’il y avait une raison pour laquelle d’autres n’avaient pas pris le pari.

Étant donné qu’il disputait les classements mineurs dans le top 10, le quadruple champion du monde était en communication avec son équipe et a décidé que « ces inters ne peuvent pas être pires [than slicks]” alors que son premier set s’était usé, mais le choix s’est retourné contre lui à la fin.

Vettel a déclaré lorsqu’on lui a demandé qui avait décidé de passer aux slicks: « Eh bien, ensemble [with the team], mais à la fin j’ai pris la décision, je voulais l’essayer.

« Sur les intermédiaires, il ne restait plus rien, je pensais que les secs pourraient être aussi bons, mais je ne pouvais pas les casser et je n’avais tout simplement aucune adhérence, j’ai perdu tellement de temps, je ne pouvais pas les faire fonctionner.

« C’était pire que ce à quoi je m’attendais. Même s’il était encore un peu humide ici et là, ou mouillé – comme je l’ai dit, le principal est que je ne pouvais pas casser le pneu et que vous glissiez simplement. «

Replay de Sebastian Vettel sur pneus slicks 🥴 #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/1snZPjVJU1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

La majorité du peloton a choisi de s’arrêter pour de nouveaux intermédiaires en course (à l’exception d’Esteban Ocon, qui a terminé toute la course sur le même train de pneus), mais l’Allemand a estimé qu’il ne pouvait pas profiter du rythme qu’il avait sous lui. dans son Aston Martin – puisqu’il a finalement terminé dans une modeste P18.

« Sans ça [stop], je pense que le dernier relais était très fort mais nous étions si loin que cela n’avait pas d’importance », a déclaré Vettel, cité par The Race.

« Le premier relais était un problème, je n’arrivais tout simplement pas à maintenir le rythme et j’ai eu beaucoup de mal avec les pneus au début, alors que dans le dernier relais, c’était beaucoup mieux.

« C’est une évidence maintenant [that the slicks call was wrong]. A l’époque, je ne sais pas, j’étais déjà tenté quelques tours avant, les inters ne s’amélioraient pas.

« Si vous regardez les pneus inter, il n’y a plus rien dessus, ils ont l’air d’un slick. Je pense que j’avais raison, mais c’était évidemment la mauvaise décision.