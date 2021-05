Sebastian Vettel “ manque de rythme dans la lutte pour les points ” chez Aston Martin

Sebastian Vettel admet qu’il «manque un peu de rythme» et que son Aston Martin a besoin de plus d’appui pour concourir plus haut sur le terrain.

L’équipe a connu un début de saison décevant, retombant au classement après avoir remporté une pole position et une victoire en course la saison dernière en tant que Racing Point – au point où l’ancien patron de l’équipe Colin Kolles dit que le personnel de l’équipe est «démoralisé» sous le propriétaire Lawrence Stroll.

Alors que Vettel dit se sentir plus à l’aise dans sa voiture après avoir reçu des améliorations en Espagne qui avaient été testées sur la voiture de Lance Stroll à Portimao, les deux Astons sont rentrés respectivement P11 et P13 ce week-end.

«Eh bien, plus à l’aise», a-t-il déclaré à Motorsport.com après le Grand Prix d’Espagne, lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait dans sa voiture. «Mais je manque vraiment un peu de rythme pour me battre pour les points.

“Je pense [on Sunday], avec le recul, peut-être ici et là nous aurions pu faire quelque chose de différent, mais j’ai besoin de jeter un coup d’œil. Dans l’ensemble, c’est probablement une bonne estimation de notre situation actuelle.

«Quelques dixièmes et quelques positions de départ peuvent faire une différence, donc malheureusement, il n’y avait pas vraiment d’écart ou de fenêtre pour nous. [in Spain]. J’ai besoin de jeter un œil.

«Évidemment, nous avons perdu un peu de temps dans le premier arrêt au stand, et nous étions en avance pour le deuxième tour, j’étais coincé derrière l’Alfa et j’ai brûlé les pneus. C’était donc à peu près notre course.

Avec un train de six voitures en compétition pour la position finale payant les points vers la fin de la course en Espagne, Vettel sait aussi bien que quiconque à quel point la bataille du milieu de terrain est proche pour le moment.

Le quadruple champion du monde affirme que, tandis que le développement se poursuit au sein de l’équipe, la bataille pour grimper au-dessus de leurs rivaux les plus proches sera éprouvante.

“Eh bien, je pense que tout le monde essaie de progresser, il est donc difficile de faire beaucoup plus de progrès que les autres”, a-t-il ajouté.

«J’ai été un peu surpris par l’Alpine, ils n’étaient pas très rapides en course. Je m’attendais à ce qu’ils soient plus rapides, car ils étaient tellement plus rapides[on Saturday].

«Mais je pense que nous voyons que c’est très proche. De même, les AlphaTauris ont été beaucoup plus rapides en course qu’en qualifications. Chaque week-end est un peu différent. Et si c’est si serré, peut-être que si vous vous sentez un peu plus à l’aise, peut-être que la voiture convient mieux à la piste, vous en trouverez un ou deux dixièmes de plus.

Vettel, double vainqueur à Monaco, espère que son retour en Principauté le week-end prochain apportera plus de chance à Aston Martin.

“On verra. Évidemment, pour les coureurs de tête, nous manquons d’appuis, donc ce sera difficile. Mais Monaco est toujours différent, alors j’espère que nous pourrons faire la différence.

