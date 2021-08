Sebastian Vettel: Masi “pas fier” de la situation du drapeau rouge au troisième trimestre

Au lendemain d’une séance de qualifications spectaculaire et humide, Sebastian Vettel estime que le directeur de course Michael Masi n’est « pas fier » de la façon dont un drapeau rouge n’a pas été utilisé plus tôt.

Vettel demandait à la radio de l’équipe l’arrêt du début de la Q3 après le redémarrage de la pluie à Spa, et Lando Norris a été envoyé en spirale dans la barrière de pneus à Raidillon après avoir fait de l’aquaplanage jusqu’à Eau Rouge – ce qui a conduit le pilote McLaren à être emmené à l’hôpital pour un radiographie de précaution sur son coude.

Le pilote d’Aston Martin a réagi avec colère lorsque la séance a finalement été signalée par un drapeau rouge, car il pensait que cela aurait dû se produire avant qu’un accident ne se produise.

S’adressant à Sky Sports après la session, Vettel a estimé qu’un plus large éventail d’informations doit être mis à la disposition des pilotes avant de sortir des stands, et que certaines parties de la prise de décision sous la pluie doivent rester en dehors des pilotes. mains.

Note à la FIA : Quand Seb dit que c’est un drapeau rouge. C’est un drapeau rouge. #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

« Je pense que Michael [Masi] n’est pas non plus fier de ce qui s’est passé », a déclaré le quadruple champion du monde. « Je pense qu’il est toujours facile de jouer au “capitaine avec le recul”, mais je pense que nous devons trouver un moyen d’écouter davantage les informations dont nous disposons.

« L’intérieur du garage est très limité parce que c’est comme regarder par la fenêtre, mais 3 km comme ça, je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Quand je suis descendu à Eau Rouge et que je suis monté sur la colline, il y avait beaucoup d’eau et j’appelais un drapeau rouge.

“Mais je pense que la vérité est que la session n’aurait pas dû commencer du tout.

« Il y a plein de choses que nous aurions pu faire mieux. Il vaut mieux être en sécurité une fois de trop qu’une fois trop peu. Je pense que c’est bien que rien ne se soit passé, c’est la principale nouvelle, mais cela aurait pu être un résultat différent pour Lando et je ne suis pas sûr qu’il ait pu faire quoi que ce soit.

« Le problème, c’est que bien sûr, nous avons le contrôle et vous pouvez dire« boîte », mais c’est une situation un peu étrange parce que tout le monde est dans la même position et vous ne voulez pas être expulsé [of qualifying]. Tu veux progresser, alors cette décision [of continuing] ne devrait pas vraiment dépendre entièrement de nous.

« Nous avons retardé la séance au début où il y avait moins d’eau, mais je ne comprends pas tout à fait pourquoi nous n’avons pas commencé la séance.

« C’est toujours facile [to say] après, mais l’essentiel est que cela ne se reproduise plus.