Sebastian Vettel mène le décompte des dépassements, mais ne se soucie pas d’un nouveau prix

Sebastian Vettel a étendu son avance au sommet du décompte des dépassements à 102 au GP des États-Unis, mais dit « idéalement » qu’il n’aurait pas besoin de dépasser, il serait en tête.

Cette saison, la Formule 1 remet un nouveau prix au pilote qui effectue le plus de dépassements de la saison, le « Crypto.com Overtake Award ».

Parti du Grand Prix des États-Unis depuis la 18e place sur la grille et terminant P10, Vettel a porté son total de l’année à 102. C’est deux passes de plus que Fernando Alonso n’a réussi.

Vettel, cependant, ne s’en soucie pas vraiment.

Lorsqu’on lui a demandé si gagner le prix du dépassement signifiait quelque chose pour lui, il a répondu à Bild: « Non. »

Pressé de savoir si c’était au moins amusant, il a répondu : « Oui, que vous les comptiez maintenant ou pas… Idéalement, vous ne dépasserez personne toute l’année et gagnerez toutes les courses.

« Bien sûr, c’est amusant de dépasser et ce n’est pas toujours facile. Quand vous réussissez, ça fait du bien.

Le pilote Aston Martin a également ajouté à son total de points dimanche, ramenant son AMR21 à la 10e place.

Vettel compte avec quelques tours de plus, il aurait pu rattraper l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda pour la neuvième place.

Plus tard, parlant de sa course, il a déclaré : « Nous n’avons marqué qu’un point aujourd’hui et nous avons dû nous battre dur.

« C’était une bonne reprise après la pénalité sur la grille et quand nous étions dans l’air pur, le rythme était bon.

« Comme nous nous y attendions, ce fut une course difficile pour tout le monde essayant de gérer les pneus avec la piste chaude

« J’étais heureux quand tout le monde a piqué assez tôt parce que nous savions que nous aurions une chance en courant plus longtemps.

« Cela nous a donné des pneus plus frais à la fin, quand c’était important, afin que nous puissions nous hisser dans le top 10. C’était une bonne stratégie de l’équipe.

« Avec quelques tours de plus, nous aurions rattrapé Tsunoda, mais, d’où nous sommes partis, je pense que marquer un point est un bon résultat. »

Vettel reste P12 au championnat des pilotes avec 36 points, 10 devant son coéquipier Lance Stroll qui a fait un tête-à-queue en début de course.

« Ce n’était pas notre week-end, a dit le Canadien. « Après les qualifications, où nous avons été touchés par les drapeaux jaunes, j’ai été touché au premier virage aujourd’hui.

« Le contact m’a fait tomber à l’arrière du peloton et j’ai subi d’importants dégâts sur l’aile avant. Cela nous a coûté quelques performances, mais nous avons quand même réussi à nous frayer un chemin dans le peloton.

«Cependant, les points étaient tout simplement hors de portée à la fin. C’est une course à oublier.