Sebastian Vettel : Mes initiatives environnementales doivent être « crédibles »

Sebastian Vettel a déclaré que son travail pour aider l’environnement n’était pas seulement pour le spectacle, et est heureux de voir que d’autres veulent s’impliquer.

Le quadruple champion du monde a été vu en train de mener plusieurs initiatives différentes cette saison, comme l’ouverture d’un «hôtel à abeilles» en Autriche pour aider à préserver la population d’insectes là-bas, en plus d’avoir effectué un stage en bio-agriculture, pour apprendre à cultiver des produits biologiques.

Des vidéos ont émergé des fans sur les réseaux sociaux lorsque l’Allemand a été aperçu dans les tribunes de Silverstone après avoir organisé un ramassage de déchets parmi les fans, et a parlé ouvertement de la façon dont la Formule 1 et le monde en général peuvent aider à lutter contre le changement climatique.

Sebastian Vettel est resté tard après le Grand Prix de Grande-Bretagne pour aider à éliminer les déchets dans les tribunes de Silverstone ♻️❤️#SkyF1 #BritishGP 🇬🇧pic.twitter.com/2QkQmKk8pY – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 19 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

“Je ne fais pas ces choses juste pour que les gens les regardent”, a déclaré Vettel aux journalistes en Russie, cité par Autosport.

« La première chose que je veux toujours m’assurer, c’est qu’en fait, quoi que je fasse, cela a du sens. Et cela aide réellement l’endroit où nous sommes et quoi que nous fassions.

« Je devrais donc parler des initiatives pour les abeilles. Nous avons créé un espace ou un endroit où ils peuvent vivre et revenir. C’est donc toujours l’intérêt premier.

« C’est formidable si les gens s’y intéressent, et cela inspire donc les autres à peut-être faire de même, à y réfléchir ou à remettre en question leurs activités et leur comportement, juste pour voir comment ils pourraient éventuellement contribuer.

«Mais je pense que la première priorité est toujours de le rendre crédible pour moi, que cela ait du sens. C’est bien de dire ce que nous devrions faire et d’en parler, mais je pense que vous devez le faire vous-même.

« Sinon, je pense que ce n’est pas authentique.

L’activisme de Vettel s’est également étendu au-delà de l’environnement, ayant été vu portant un t-shirt «Same Love» en Hongrie pour montrer sa solidarité avec les personnes LGBTQ +, après qu’une loi controversée a été adoptée dans le pays plus tôt en juillet en vertu de laquelle toute publicité, film ou sexe l’éducation montrée aux moins de 18 ans ne pouvait montrer aucun contenu concernant l’homosexualité ou le changement de sexe.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a remarqué la différence chez son ancien pilote ces derniers temps, et pense que l’âge a apporté une conscience supplémentaire à l’homme Aston Martin.

“Je pense qu’au cours des deux dernières saisons, il est devenu plus sensible à ces sujets”, a déclaré Binotto.

«Il en parlait, donc certainement, nous en étions conscients. C’est super de voir qu’en vieillissant, normalement tu deviens plus vieux et plus sensible [of those topics].

« Il met certainement beaucoup d’efforts et se concentre là-dessus. Ce n’est donc pas une surprise, mais c’est génial à voir.