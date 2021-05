Sebastian Vettel “ n’avait pas assez de rythme ” pour les points de Portimao

Sebastian Vettel est resté court et doux après le Grand Prix du Portugal, déclarant qu’il n’avait pas le rythme pour une arrivée aux points.

Enfin, nous avons vu un aperçu du vrai Vettel lors des qualifications à Portimao alors qu’il effectuait la Q3, mettant fin à une séquence de 15 courses sans apparition.

Mais la course n’a malheureusement pas continué sur sa lancée alors que Vettel terminait confortablement en dehors des points en P13 alors qu’il défendait son coéquipier Lance Stroll dans les dernières étapes, qui avait grimpé de la 17e place sur la grille.

“Je pense qu’après 10 tours, il était difficile de rester près du groupe devant”, a déclaré Vettel aux journalistes.

«Nous ne pouvions tout simplement pas rester avec eux et avons finalement perdu, alors il semble que dans l’ensemble, nous n’avions tout simplement pas assez de rythme aujourd’hui pour marquer des points.

«Je pense que nous comprenons de mieux en mieux la voiture, mais évidemment, nous manquons un peu de vitesse.»

Vient ensuite le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, un lieu où les équipes sont déjà bien préparées en raison de la quantité de données collectées lors des jours de test avant 2021.

Vettel a reconnu que la piste avait des caractéristiques différentes de celles de Portimao, et espère donc que cela conviendra mieux à Aston Martin.

“Nous verrons, évidemment, un peu de différence piste à piste, donc j’espère que Barcelone nous convient un peu mieux”, a-t-il déclaré.

3⃣9⃣ tours. 👑 # PortugueseGP pic.twitter.com/bIJufUIh4H – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 2 mai 2021

Stroll n’était pas non plus d’humeur pour de longues conversations après le Grand Prix du Portugal, confirmant seulement que sa course était compromise par une mauvaise position de départ.

“Je pense qu’en fin de compte, notre mauvaise position de qualification nous a compromis aujourd’hui, nous aurions probablement pu faire une meilleure course si nous partions plus haut”, a-t-il déclaré.

Sans points marqués, Stroll se retrouve à la 11e place du classement des pilotes avant le Grand Prix d’Espagne avec cinq points, tandis que Vettel est à la 16e place pour le moment.

Aston Martin ciblera un grand nombre de points à Barcelone pour se hisser de la 7e place du championnat des constructeurs où ils résident actuellement.

