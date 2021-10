Avec ses plans pour 2022 confirmés, la nouvelle série de questions posées à Sebastian Vettel concerne Bond… James Bond.

Conduisant pour Aston Martin, le constructeur automobile préféré de Bond, Vettel dit qu’il aimerait quelques-uns des trucs et gadgets que l’on peut trouver dans les voitures de Bond.

Dans le dernier film de Bond, « No Time To Die », 007 a une Aston Martin DB5 avec des phares qui s’ouvrent pour permettre aux mitrailleuses de tirer.

C’est quelque chose dont Vettel ne verrait pas d’inconvénient à ce que son AMR21 soit équipé, bien que peut-être un peu moins violent.

« James Bond est une fiction, les courses sont réelles », a-t-il déclaré à F1-Insider.com. « Mais parfois, j’aimerais aussi quelques boutons avec lesquels je pourrais me débarrasser d’un adversaire devant ou derrière moi. »

Vettel n’a pas rejoint son coéquipier Lance Stroll pour assister à la première de Bond.

De Russie avec amour… George Russell, Lance Stroll, Lawrence Stroll et Christian Horner étaient à l’avant-première mondiale du nouveau film de James Bond, No Time To Die 🎥#F1 | @007 | #NoTimeToDie pic.twitter.com/cioSaNkwgr – Formule 1 (@F1) 29 septembre 2021

Des super-pouvoirs seraient aussi les bienvenus.

« En 2012, lors de la finale du Championnat du monde au Brésil, j’ai dû me battre en arrière après un tête-à-queue au départ », se souvient-il. « J’avais l’impression d’avoir quelques super-pouvoirs. »

Hélas, les super-pouvoirs n’aideront pas l’équipe de Formule 1 Aston Martin, Vettel concédant sa route vers des victoires en course, et les combats pour le championnat ne font que commencer.

« L’équipe grandit et veut réussir », a-t-il déclaré. « On fait tout pour ça. Combien de temps cela prendra est difficile à dire.

« En tout cas, les changements de règles sont très excitants. »

La saison prochaine, la Formule 1 présentera de toutes nouvelles voitures basées sur l’aérodynamique à effet de sol, les patrons du sport espérant qu’ils amélioreront la qualité de la course.

Vettel sera là pour cela, ayant re-signé avec Aston Martin pour 2022.

De retour à Bond, Vettel dit que sa voiture Bond préférée est la DB5 tandis que Sean Connery est la Bond.

« J’ai grandi avec James Bond et je me suis maintenant un peu rapproché de lui », a déclaré Vettel. « Bien sûr, je suis toujours un fan de voitures et James Bond a toujours eu le droit de conduire de très belles voitures.

« La DB5 est ma voiture Bond préférée.

«Cela remonte au début – Sean Connery est mon préféré de Bond. C’était un vrai gentleman. J’ai grandi avec Pierce Brosnan dans le rôle de Bond, mais personne ne peut surpasser Sean Connery.