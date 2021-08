Sebastian Vettel “ne voit pas les trottoirs” avec les pneus 2022

Sebastian Vettel a trouvé à la fois des éloges et des défauts après avoir essayé les pneus de 18 pouces qui seront utilisés sur les voitures F1 2022.

Des tests ont eu lieu tout au long de cette saison afin que Pirelli obtienne les données lui permettant de fournir les meilleurs pneus possibles pour l’année prochaine, lorsque les grands changements réglementaires du sport entreront en vigueur.

Toutes les équipes, à l’exception de Williams, qui n’ont pas été en mesure de piloter une voiture adaptée, ont participé aux essais, Aston Martin ayant eu son tour en slicks à Silverstone après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Compte tenu de sa vaste expérience en Formule 1, les commentaires de Vettel auront été particulièrement précieux. Le quadruple ancien champion du monde a trouvé des choses qu’il aimait, mais aussi une en particulier qu’il n’aimait pas qui était liée à la visibilité.

“Vous pouvez conduire plus longtemps à la limite avec ces pneus sans qu’ils surchauffent”, a déclaré Vettel, cité par Auto Motor und Sport, expliquant le côté positif qu’il a trouvé.

« Ils sont plus confortables sur les trottoirs et offrent plus d’adhérence dans les virages lents et moyennement rapides. Je me sentais plus rapide dans ces sections qu’avec les pneus conventionnels.

Les voitures 2021 adaptées ne sont pas parfaitement adaptées aux pneus de 18 pouces, que Pirelli a fournis avec des pressions nettement inférieures.

Alors que les pneus de cette saison ont été gonflés jusqu’à 25 PSI (avant) et 23 PSI (arrière) pendant le week-end du Grand Prix à Silverstone, pour les tests du mardi et du mercredi suivants, ils étaient inférieurs à 20 PSI – ce qui bien sûr offre un avantage d’adhérence.

Mais il y avait aussi une inquiétude pour Vettel quand il s’agissait de voir exactement où il mettait sa voiture dans les virages.

“Les grandes roues rendent la vue vers l’avant encore pire”, a expliqué le joueur de 34 ans. « Il y a aussi tous les supports de rétroviseurs qui gênent. C’était mieux quand les miroirs étaient attachés au Halo.

La visibilité sera encore entravée par un règlement qui stipule que les voitures 2022 doivent avoir des déflecteurs de flux dépassant des roues avant, ce qui rendra plus difficile pour les conducteurs de viser le sommet.

C’est une observation que Vettel a faite en échantillonnant dans le simulateur la sensation de conduite de la voiture 2022.

“Avec les couvertures et les grandes roues, vous ne pouvez pas du tout voir les bordures”, a-t-il déclaré.

Les tests des pneus 2022 devraient être terminés à Magny-Cours les 15 et 16 septembre lorsque, si nécessaire en fonction de la météo, le système d’arrosage du circuit sera activé pour permettre à Alpine de rouler sur le mouillé.