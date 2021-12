Sebastian Vettel organise un événement de karting féminin à Djeddah

Sebastian Vettel a organisé un événement de karting exclusif aux femmes en Arabie saoudite pour aborder les problèmes sociaux de la nation avec positivité.

On a beaucoup parlé des problèmes liés aux droits de l’homme et aux attitudes envers la communauté LGBTQ+ en Arabie saoudite, comme c’était le cas auparavant au Qatar, mais Vettel a voulu adopter une approche différente, c’est-à-dire se concentrer sur les aspects positifs.

C’est ainsi qu’il a décidé de mettre en place un événement de karting pour les femmes, inspiré par la décision de 2018 qui a donné aux femmes le droit de conduire seules en Arabie saoudite.

Comme cité par The Race, Vettel a déclaré : « Si vous regardez d’un point de vue occidental ou européen, il y a encore beaucoup de choses qui devraient être améliorées et doivent être corrigées – mais il est également vrai que certaines choses changent.

« Et pour ces gens, ils font une énorme différence.

« Il y a eu beaucoup de discussions et de réflexions avant la course ici, la première fois que nous courons en Arabie saoudite, beaucoup de questions ont été posées et je me suis posée.

« Je pensais à ce que je pouvais faire. En général, nous accordons tellement d’attention ou nous nous concentrons tellement sur les exemples négatifs en ce qui concerne les lacunes de certains pays, en ce qui concerne peut-être les droits de l’homme et d’autres choses, mais j’essaie vraiment de penser aux points positifs.

« Et j’ai donc organisé mon propre événement de karting aujourd’hui sous le hashtag Race For Women. Et nous avions un groupe de sept ou huit filles et femmes sur la piste.

« J’essayais de transmettre certaines de mes expériences dans la vie et évidemment sur la bonne voie, de faire quelque chose ensemble pour développer leur confiance en eux. Certains d’entre eux avaient une licence, d’autres non, certains étaient de grands passionnés de F1, d’autres n’avaient rien à voir avec la Formule 1 ou la course avant aujourd’hui.

« C’était un bon mélange de femmes d’horizons différents et un grand événement, tout le monde était extrêmement heureux.

«Et j’ai été, je dois le dire, très inspiré par leurs histoires et leurs antécédents, leur positivité à propos du changement dans le pays.

« De cette façon, il était important d’apprendre à connaître certaines de ces femmes. Et je pense que ce fut une journée très, très mémorable et inspirante et une excellente façon de démarrer le week-end en se concentrant sur le positif. »

Vous vous en souvenez ? Sebastian Vettel a de nouveau ses baskets arc-en-ciel dans le paddock #F1 aujourd’hui ! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#SaudiArabianGP #SaudiArabiaGP #LGBTQ #fierté pic.twitter.com/NhMXh9uAwj – Racing Pride (@RacingPrideHQ) 2 décembre 2021

Vettel pense également que les négatifs sont présents dans le monde entier, et il n’est donc pas juste qu’il soit nécessairement juge de ce qui est bien ou mal lorsqu’il visite des pays comme l’Arabie saoudite.

Et donc, alors que les changements qui doivent se produire prendront du temps, il pense que la meilleure chose à faire est de célébrer le bien qui s’est déjà produit.

« Il est clair que certaines choses ne se passent pas comme elles le devraient, mais c’est notre point de vue. Et c’est aussi probablement vrai que les choses prennent toujours du temps », a-t-il expliqué.

« J’adorerais changer le monde dans certaines choses du jour au lendemain. Mais qui suis-je pour juger du bien et du mal ? Je pense que c’est une pente glissante.

« Il est vrai que dans certains pays, certaines lacunes sont plus importantes que d’autres. Je pense qu’il y a des problèmes en Allemagne, il y a des problèmes au Royaume-Uni en ce qui concerne la liberté individuelle, probablement à une échelle et à un niveau différents.

«Mais j’ai l’impression que nous n’allons vraiment nulle part en mettant simplement en évidence les points négatifs et en étant si négatifs, car à la fin, cela vous rend triste.

« Je trouve beaucoup plus inspirant de souligner les points positifs et d’écouter ceux qui ont été touchés et dont la vie s’est améliorée.

« Et de voir aujourd’hui ces femmes, la confiance qu’elles avaient, et peut-être dans un domaine dominé par les hommes en matière de conduite ou de course, leur donner la chance et la concentration, je pense que c’est génial.

« Et cela m’a aussi procuré beaucoup de plaisir, même si ce n’était pas une course ou quelque chose que les gens ont peut-être imaginé, mais juste le fait que je passe du temps et que je donne quelque chose en retour et une partie de mon expérience, ils ont vraiment apprécié cette.

« Donc, je pense que c’est une façon plus heureuse de voir les choses pour se concentrer sur les points positifs plutôt que de se concentrer uniquement sur les points négatifs.

«Mais il est certain qu’il y a des lacunes et qu’il faut y remédier. Je pense toujours que l’outil le plus puissant est l’arme positive plutôt que négative.

Avant le Grand Prix d’Arabie saoudite, la première femme pilote du pays, Reema Juffali, a été nommée ambassadrice de l’événement.