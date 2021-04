Sebastian Vettel parle de son stage à la ferme bio bio

Lors du premier lock-out en 2020, Sebastian Vettel a consacré son temps libre à un stage dans une ferme bio biologique.

Vettel est l’une des stars les plus décorées de l’histoire de la Formule 1 avec quatre championnats du monde et 53 victoires en course à son actif.

Et comme son rival de longue date en Formule 1, Sir Lewis Hamilton, il est également très vocal sur les questions environnementales et en particulier sur la façon dont la Formule 1 peut réduire son impact négatif.

Avec l’épidémie de COVID-19, une grande partie du monde a été plongée dans le verrouillage au début de 2020, tandis que la saison de Formule 1 a été retardée jusqu’à l’été de cette année après que le Grand Prix d’Australie a été suspendu en mars.

Alors pendant ce temps loin de la course, Vettel a décidé de faire un stage dans une ferme bio biologique, déclarant qu’il était intéressé par l’agriculture à travers son attention à la nutrition.

«C’était le premier lock-out l’année dernière et comme j’avais plus de temps que prévu, j’ai pensé à ce que je pouvais faire et à ce qui m’intéressait», a-t-il déclaré lors d’un événement BioBienenApfel.

«Le thème agriculture / élevage m’intéresse.

«Je me suis intéressé à ce sujet en tant qu’athlète grâce à la nutrition. Que pouvez-vous faire pour manger plus sainement et tirer plus de performances de votre corps? Vous posez des questions et vous réalisez finalement que tous les légumes ne sont pas identiques, toutes les pommes ne contiennent pas les mêmes nutriments.

«J’ai donc profité de l’occasion l’année dernière pour en savoir plus sur ce sujet et j’ai trouvé très excitant de l’apprendre dans la pratique et de parler aux gens qui le traitent tous les jours. C’était vraiment très intéressant.

Vettel est récemment intervenu sur un front environnemental après avoir été frustré par les essais de survol des avions qui avaient eu lieu à Bahreïn lors des essais de pré-saison de Formule 1.

Et ses plaintes ont incité l’opérateur Gulf Air à effectuer le défilé avant le Grand Prix de Bahreïn en utilisant du biocarburant durable.

« Vous devez dire que la plus grande réussite de Sebastian Vettel ce week-end a été d’économiser un peu de CO2 », a rapporté Ted Kravitz via Sky Sports F1.

«Si vous avez remarqué le passage aérien du Gulf Air 787-9 au début de la course, les pilotes l’ont pratiqué lors des essais.

«Et Seb pensait que c’était un gaspillage de carburant. Il a porté plainte et a dit à Stefano Domenicali, le nouveau patron de la F1, «regardez, cette personne gaspille beaucoup de carburant et je n’aime pas ça».

«Et la Formule 1 est allée à Gulf Air, le sponsor de la course, et a dit que vous pouviez faire quelque chose et Gulf Air a dit oui. Ils ont obtenu du carburant synthétique durable et ont déclaré qu’ils lanceraient le défilé aérien sur les biocarburants.

«Ainsi, lorsque le 787-9 tournait en rond avant la course, il fonctionnait au biocarburant, ce qui n’est vraiment qu’à un stade expérimental pour les moteurs à réaction d’avion.

«Donc, tout cela était dû à Sebastian Vettel. Il a économisé une charge de CO2.

