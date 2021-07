Sebastian Vettel pensait qu’un créneau plus élevé sur la grille de Hongrie était possible

Sebastian Vettel et Lance Stroll d’Aston Martin pensaient tous deux qu’une position plus élevée sur la grille était possible pour le Grand Prix de Hongrie.

La bataille au milieu de terrain était plus serrée que jamais lorsque les voitures se sont qualifiées dans la chaleur extrême du Hungaroring, roulant dans des conditions difficiles causées par des températures de piste supérieures à 60 ° C – Vettel finissant finalement 10e sur la grille.

Trouver un autre dixième de seconde l’aurait promu au-dessus des deux voitures Alpine sur la grille et les qualifications étant un facteur important à Budapest, l’ancien quadruple champion du monde espérait tirer plus de rythme de l’AMR21 après un début de week-end prometteur.

“C’est toujours P10, je pensais qu’il y avait encore un peu plus [in the car]”, a déclaré Vettel à Formula1.com. “J’ai eu un tour vraiment propre à la fin, je viens de me faire dépasser par Fernando [Alonso] à la fin.

« Je pense que nous avions un peu de mal à sentir les pneus pour le premier tour, donc nous n’étions pas aussi forts que nous l’aurions peut-être souhaité.

« Hier, c’était plutôt bien. Je ne sais pas ce que les autres ont fait, mais nous verrons ce que demain nous réserve.

La cinquième ligne de la grille pour la course de demain On ne se lassera jamais de regarder ces deux légendes s’affronter #f1 pic.twitter.com/m3PwlY9yRQ – Planète F1 (@Planet_F1) 31 juillet 2021

De l’autre côté du garage, Lance Stroll n’a pas réussi à entrer en Q3 samedi et a estimé qu’il avait également laissé du temps au tour sur la table dans la chaleur du Hungaroring.

Après une solide performance en Q1, le Canadien n’a pas pu retrouver le même niveau de performance lors de la séance suivante et s’est retrouvé sur la touche par la suite.

Malgré cela, il n’exclurait rien en course et espère progresser dans le peloton en pouvant choisir ses pneus de départ et avoir une stratégie plus souple.

Bien qu’il n’ait pas encore terminé au-dessus de la P8 dans une course cette saison, le joueur de 22 ans a été constant dans ses performances jusqu’à présent – ​​et visera à nouveau la même chose une fois les lumières éteintes.

“[The top 10] a été [in reach]”, a admis Stroll. « Nous avons eu une bonne Q1, nous étions sixièmes en Q1, mais ensuite c’était difficile après cela, donc nous devrons y réfléchir.

“Il fait chaud pour tout le monde donc c’est vraiment délicat [with grip] dans le dernier secteur avec la surchauffe des pneus.

« Demain, je pense que nous avons une bonne position de départ avec le libre choix des pneus – nous verrons ce que nous pouvons faire.