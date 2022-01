Sebastian Vettel pense que Greta Thunberg « partagerait son point de vue » sur la Formule 1

Sebastian Vettel aimerait rencontrer la militante écologiste Greta Thunberg et parler de Formule 1, pensant qu’ils seraient sur la même longueur d’onde.

Vettel, quadruple ancien champion du monde, est devenu ces dernières années beaucoup plus loquace sur les questions environnementales et sociales, donnant l’exemple avec divers projets.

Vettel a effectué un stage dans une ferme biologique, construit un hôtel à abeilles avec des écoliers et a même organisé un ramassage de litière à Silverstone en 2021.

Avant la saison 2021, il s’est également prononcé contre les essais de défilés aériens à Bahreïn lors des essais, inspirant le défilé aérien du Grand Prix de Bahreïn à être effectué à l’aide de biocarburant.

Thunberg, 19 ans, est devenue l’une des militantes écologistes les plus connues au monde, alors Vettel aimerait vraiment connaître son point de vue sur la Formule 1.

La série s’efforce d’être neutre en carbone d’ici 2030, tandis qu’un carburant entièrement durable est en cours de développement.

Au sujet de la rencontre avec Thunberg pour une discussion sur la F1, Vettel a déclaré à Süddeutsche Zeitung : « Je l’apprécierais même, et nous partageons probablement de nombreux points de vue en ce qui concerne la Formule 1. Je pense qu’elle est géniale.

« C’est encourageant qu’elle se batte pour notre avenir avec une telle détermination. Un véritable modèle que le monde entier devrait suivre et en particulier les hommes plus âgés devraient écouter davantage. Mais il existe de nombreux modèles, de nombreuses personnes inspirantes. J’ai toujours du mal à en nommer un.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré auparavant qu’il avait remarqué la sensibilisation croissante de Vettel à l’environnement vers la fin de son passage avec cette équipe, mais c’est lorsque Vettel a rejoint Aston Martin pour 2021 qu’il a commencé à intensifier son activisme.

Cependant, Vettel a déclaré que le changement d’équipe n’avait aucun rôle dans cela. Au lieu de cela, il pense que c’est juste une progression naturelle à mesure qu’il vieillit et en tant que père.

« Il n’y a pas eu de moment clé. Je n’ai pas d’histoire du genre « puis je marchais quelque part et j’ai vu qu’un arbre avait été coupé et j’ai pensé que c’était si terrible » », a-t-il expliqué.

« Je n’ai pas eu à changer d’équipe.

«Je pense que j’ai simplement vieilli. Même en tant que père, les points de vue et les opinions changent. Vous assumez des responsabilités et vous en grandissez. De plus, je suis de nature curieuse et ouverte à d’autres avis. Je pense que ce processus est naturel et complètement indépendant de mon équipe ou de ma profession.

« Le temps passe, même si, paradoxalement, il semble s’être arrêté en Formule 1 avec certaines choses ou opinions.

« Quand je suis sur la route et que je voyage maintenant, je remarque des choses que je n’avais jamais remarquées auparavant.

« L’autre jour, je me promenais dans un aéroport et j’ai pensé à combien de personnes il y a sur cette planète ! Et combien de personnes différentes avec tant d’histoires différentes et leurs propres problèmes et défis.

« Et comme il est parfois absurde de se prendre au sérieux et de penser que c’est de cela que tout devrait être. En relation, mes problèmes sont probablement tous des problèmes de luxe.