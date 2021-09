Sebastian Vettel pense que Mick Schumacher a poussé Haas en avant

Sebastian Vettel pense que Mick Schumacher a poussé son équipe Haas vers l’avant lors de sa saison recrue sur la grille.

Ce fut une première année difficile dans le sport pour le pilote de 22 ans, qui l’a passé en queue de peloton dans la voiture la plus lente de la grille.

Cela signifie qu’il n’a pas pu se battre pour les points et qu’il a rarement eu le rythme pour affronter un autre pilote que son coéquipier Nikita Mazepin.

Malgré cela, il a impressionné les gens par sa domination sur le Russe, tandis que son équipe a souvent loué son attitude et son éthique de travail.

Vettel pense également que son compatriote a connu une bonne première année tout bien considéré et pense qu’il a amélioré son équipe.

« C’est très difficile avec la voiture. Tout le monde sait que c’est la voiture la plus faible du peloton », a déclaré le quadruple champion du monde à Sky Deutschland.

“Et encore pour rester calme et montrer la cohérence et aussi la motivation… Nous sommes en communication plus souvent et je pense qu’il a poussé toute l’équipe, même si la position de départ n’est pas facile.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Voici une autre année avec @haasf1team🤩 #MSC47 @insideFDA ______________________________________

: @andyhone pic.twitter.com/90hRE7b2Fr – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 23 septembre 2021

Avant que Schumacher ne rejoigne la grille, Vettel a promis d’aider le fils de Michael de toutes les manières possibles lorsqu’il finirait par entrer dans la mêlée.

Il a tenu cette promesse, les deux ayant une relation étroite cette année, passant souvent du temps ensemble pendant les week-ends de course.

Les Aston Martin Le conducteur dit que c’est souvent facile à faire car les camping-cars de leur équipe sont souvent côte à côte et qu’il aime aider Mick, même s’il ne sait pas à quel point il est utile.

“Si nous nous tenons côte à côte avec le camping-car, alors il y a un peu de temps”, a déclaré le joueur de 34 ans.

« En tout cas, c’est bien que l’échange continue d’être actif. J’ai toujours dit que je suis ouvert à tous les conseils que je peux donner.

« Est-ce qu’ils sont toujours utiles est une autre question. Mais je suis heureux de les donner.

Les deux sont assurés de rester dans le sport pour la saison prochaine, ce dont le pilote Haas est ravi.

“C’est bien que nous soyons toujours voisins de camping-cars”, a-t-il déclaré.

“Alors j’ai hâte d’y être et probablement d’une ou deux soirées barbecue.”

Verdict PlanetF1