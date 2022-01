Sebastian Vettel pense qu’il y a encore du travail à faire pour la F1 sur la santé mentale

Sebastian Vettel pense que la Formule 1 a encore « un peu de rattrapage à faire » en matière de santé mentale.

C’est un sujet dont on parle de plus en plus dans le sport ces derniers temps, avec Lando Norris, en particulier, étant ouvert sur ses propres luttes depuis qu’il a rejoint la grille.

S’exprimant dans l’émission This Morning d’ITV en octobre dernier, l’homme McLaren a admis qu’il avait lutté contre les projecteurs et la pression d’être un pilote de F1 au cours de ses premières années dans le sport.

« Surtout à mon âge, en arrivant en Formule 1 à 19 ans, il y a beaucoup d’yeux sur vous », a-t-il déclaré.

« Faire face à tout ce genre de choses a eu des conséquences néfastes sur moi, je me disais ‘Je ne sais pas quelle est la prochaine étape, si je ne sors pas lors de la prochaine session et que je joue, que se passera-t-il, quel sera le résultat de tout cela ? Serai-je en Formule 1 l’année prochaine ? Si je ne le suis pas, que ferai-je parce que je ne suis pas vraiment bon dans beaucoup d’autres choses de la vie’. Tout cela et se sentir déprimé la plupart du temps.

« Si j’ai un mauvais week-end, en pensant que je ne suis pas assez bon et des choses comme ça – quand ils commencent à s’additionner au cours de la saison, et que vous avez le côté des réseaux sociaux, cela peut vraiment commencer à vous faire du mal. »

Avant le #AbuDhabiGP, un groupe de membres de l’#IAM a rejoint un appel vidéo exclusif avec Lance, Seb, Nico et Jess. Des conseils de Seb sur la santé mentale au nouvel amour de Jess pour le parkour, apprenez à connaître nos chauffeurs à un niveau plus personnel. La prochaine fois, ça pourrait être toi. Inscrivez-vous aujourd’hui. pic.twitter.com/qeIeZXQFdb – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 16 décembre 2021

Vettel convient avec Norris que la santé mentale est une question extrêmement importante et estime qu’elle n’est pas encore assez prise au sérieux, la santé physique étant toujours la priorité.

À cet égard, alors que la question commence à être davantage discutée, il dit qu’il reste encore du travail à faire.

« Je pense que la santé mentale est tout aussi importante, sinon plus importante, que la santé physique », Aston Martin conducteur a déclaré selon Speedweek.com.

«Si vous vous cassez la jambe ou ressentez une douleur dans votre corps, nous pensons tous qu’il est conseillé de consulter un médecin pour obtenir de l’aide, mais nous ne le pensons pas en ce qui concerne la santé mentale.

« Je pense qu’il y a encore du rattrapage à faire. »

Ce n’est pas le seul domaine dans lequel le quadruple champion du monde estime qu’il y a une marge d’amélioration en F1, affirmant qu’il manque de courage pour aller plus loin dans ses initiatives environnementales et sociales.

Spécifiquement, il a demandé plastique à bannir du paddock et pour un calendrier mieux organisé en termes de localisation géographique des week-ends de course.