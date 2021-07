Sebastian Vettel perd trois places sur la grille pour le bloc Fernando Alonso

in

Sebastian Vettel a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir entravé Fernando Alonso lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche.

L’Allemand s’est qualifié huitième à l’occasion de son 34e anniversaire, mais va maintenant tomber à la 11e place, promouvant George Russell, son propre coéquipier Aston Martin Lance Stroll et Carlos Sainz.

Mais même avec la punition, Vettel a toujours trois places d’avance sur Alonso, qui a déclaré après l’incident que ses chances de marquer des points dans la course avaient été ruinées par l’incident.

L’Espagnol en était à son dernier run en Q2, dans le but de se frayer un chemin dans le top 10, lorsqu’il a été bloqué par Vettel alors qu’il approchait du dernier virage du Red Bull Ring.

Vettel se préparait pour son dernier tour «chaud» de la séance de 15 minutes lorsque son Aston Martin a gêné l’Alpine, détruisant la tentative d’Alonso d’améliorer son meilleur temps.

Alonso a fait un geste en colère à Vettel, qui a présenté avec contrition une longue vague d’excuses alors qu’ils progressaient le long de la ligne droite des stands – le quadruple ancien champion du monde n’ayant pas réussi son dernier run car il n’a pas passé le drapeau à damier à temps.

Joyeux anniversaire, Seb ! Voici une pénalité de trois places sur la grille… #F1 pic.twitter.com/x0k6iSnHR6 – Planète F1 (@Planet_F1) 3 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Plus tard, Alonso a acquitté Vettel car il pensait que la situation avait été un effet d’entraînement d’autres pilotes allant trop lentement, mais les commissaires ont vu le pilote Aston Martin comme le coupable.

Le rapport des commissaires sportifs à ce sujet disait : « Alonso était sur son tour rapide juste avant la fin de la Q2. A l’approche des deux derniers virages (9 et 10), il y avait encore une file de trois voitures se préparant pour leur dernier tour de qualification. Vettel était la dernière voiture de cette ligne et a gêné Alonso et, par conséquent, Alonso a dû abandonner son dernier tour de qualification.

S’exprimant avant l’annonce du verdict, Vettel a déclaré qu’il pensait que ce serait dur s’il était le seul conducteur pénalisé.

“J’ai ralenti, tout le monde sautait la file d’attente et ils ont tous ralenti entre 9h et 10h où nous avons convenu de ne pas ralentir”, a-t-il expliqué. « Si j’obtiens une pénalité, nous devrions tous recevoir une pénalité et nous serons à nouveau tous pareils.

« Je ne pense pas que j’aurais pu faire autre chose. J’ai vérifié les rétroviseurs par précaution mais c’est à l’aveugle, alors j’ai vu Fernando arriver à la dernière seconde. J’ai essentiellement annulé mon tour parce que j’étais trop proche, mauvaise sortie, juste pour m’écarter.

« Je suis vraiment désolé pour lui. Il n’a rien fait de mal, mais je ne pense pas que j’aurais pu faire grand-chose.

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Autriche avec le live center PlanetF1