Sebastian Vettel pourrait-il faire face à une sortie précoce d’Aston Martin?

Parfois, dans la vie, au travail, dans le sport, les choses ne se passent tout simplement pas comme prévu dès le départ.

Parfois, la meilleure solution est de réduire vos pertes, de vous serrer la main – ou de vous cogner le poing en ces temps socialement éloignés – et de vous séparer.

Espérons que cela ne se produira pas de sitôt entre Sebastian Vettel et Aston Martin.

En effet, j’irai un peu plus loin. Donnez-moi trois vœux pour la saison de F1 2021. S’il te plaît? Merci. L’un d’eux sera de voir Vettel remporter un grand prix.

Bien sûr, on peut dire que la Formule 1 ne doit rien au pilote allemand. Prenez 2010-13 quand il a complètement dominé, remportant quatre championnats du monde consécutifs avec Red Bull pendant une période similaire à celle que son héros Michael Schumacher avait connue avec Ferrari une décennie plus tôt.

De toute évidence, quand il est passé à la Scuderia lui-même, Vettel aurait eu de grands espoirs d’une autre ère Schumacher-esque là-bas, mais il est parti après six ans toujours sur quatre titres car les géants italiens ne pourraient jamais avoir raison de Mercedes au cours d’un saison.

Maintenant, avec un passage à Aston Martin, qui est probablement son dernier grand défi en F1, le joueur de 33 ans a deux priorités principales: premièrement, se rétablir en tant que force après une misérable campagne 2020; et deuxièmement, aider à faire de cette équipe ambitieuse des prétendants au championnat du monde.

Le problème est que le démarrage du projet sur la bonne voie n’aurait guère pu s’aggraver.

Jusqu’à présent, trois points marquants importants ont été atteints: les tests de pré-saison, les qualifications et une course, le tout à Bahreïn. Aucun d’entre eux n’a entraîné un accident grave, mais à part cela, tous les trois étaient un désastre pour Vettel.

En dehors du circuit, du point de vue des relations publiques, du côté de l’entreprise, tout est superbe. Une jolie voiture verte de course britannique nommée d’après la première Bond girl, Honey Ryder; une nouvelle publicité télévisée élégante faisant la promotion de la marque, dans laquelle Vettel parle des «étapes d’un voyage»; Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, renforce l’influence de son pilote senior, étant «un ingénieur de performance derrière le volant».

Mais Aston Martin sait très bien que ce qui compte vraiment, c’est que la voiture soit rapide et que le conducteur soit capable de maximiser son potentiel, et idéalement plus si possible.

C’est très tôt, bien sûr. Une course sur un possible 23 cette année. Il y a beaucoup de temps pour que tout se passe bien. L’an dernier, Racing Point, comme on appelait alors Aston Martin, a remporté un Grand Prix et a dû attendre le 6 décembre pour le faire.

Les signes sont inquiétants, cependant, pour Vettel en particulier. Son coéquipier, Lance Stroll, n’a pas eu un mauvais Grand Prix de Bahreïn, dans l’ensemble. Il a commencé et terminé 10e, une position qui n’était certainement pas pire que celle où le potentiel de l’Aston Martin semble être actuellement.

En revanche, Vettel n’est pas sorti de Q1 et a ensuite été abandonné au fond de la grille pour ne pas avoir ralenti pour les drapeaux jaunes à double agitation.

Puis dans la course, qui a été largement disputée proprement tout autour après un harum scarum quelques premiers tours, il a heurté le dos d’Esteban Ocon au virage 1 en mal jugeant la ligne naturelle de son rival dans le coin.

Vettel a d’abord blâmé le pilote Alpine sur la radio de l’équipe, mais s’est ensuite excusé, à ce moment-là, il avait été pénalisé de 10 secondes par les commissaires pour accumuler un total de cinq points de pénalité pour ces deux incidents de samedi et dimanche.

Les esprits ont flambé sur les ondes après leur collision au tour 44 Mais Seb est allé trouver Esteban après la course 👀 🤝 👊 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 @OconEsteban pic.twitter.com/mJfDL4Dj2J – Formule 1 (@ F1) 29 mars 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Malheureusement, tout cela est un peu trop familier depuis l’année dernière. Nous sommes devenus complètement habitués à voir un vainqueur de 53 courses avoir l’air complètement pessimiste dans ses interviews d’après-course, devoir expliquer les collisions, les vrilles ou le manque de performance, prononçant des phrases comme «c’est ce que c’est» et «pas ce que nous» d espéré ».

Remplacez la salopette verte par le rouge et, dimanche soir, cela aurait pu être à nouveau 2020.

Mais aucun de nous ne veut que ce soit l’année dernière à nouveau pour des raisons évidentes, et clairement Seb aussi. C’était son annus horribilis F1, espérait-il, et un passage à Aston Martin avec les vaccins COVID-19 pour le monde rendrait 2021 infiniment meilleur.

Les modifications apportées aux règlements techniques n’ont pas adapté Aston Martin, ils l’admettent. Szafnauer n’a pas pu le mentionner assez dans son interview «Vue du mur des stands» lors de la course de dimanche sur Sky F1, ils savent qu’ils ont du travail à faire et qu’il y a de bonnes chances qu’ils s’améliorent.

Cependant, d’après les premières preuves, il est compréhensible de penser que ce sera le fils du propriétaire de l’équipe, Stroll, un pilote qui a suscité de nombreuses critiques au cours de sa carrière en F1, qui semble susceptible de bénéficier davantage des progrès de l’équipe que de son collègue beaucoup plus expérimenté. .

La dernière chose que nous voulions faire, avant même la sortie du mois de mars, était de déterminer si le jeu est prêt pour Vettel en F1. Mais même les professionnels ont exprimé leurs craintes.

David Coulthard a déclaré: «Je ne vois tout simplement pas comment il va redécouvrir ce mojo. Si Lance fait à Seb ce que Charles Leclerc a fait à Seb, je ne vois pas comment il [Vettel] peut terminer la saison.

L’ancien coéquipier de Red Bull de Vettel, Mark Webber, a ajouté: «Je suis un peu inquiet de la façon dont cette saison se déroulera pour lui. Combien de balles lui reste-t-il dans son magazine? Je ne sais pas. »

Et ces deux commentaires ont été faits avant la course de dimanche, dans laquelle Vettel a terminé 15e.

Alors, la situation peut-elle être inversée? Bien sûr, c’est possible, mais seulement si Vettel n’est pas sur une diapositive irréversible en termes de capacité de conduite, ce que certains pourraient prétendre avoir commencé lorsqu’il s’est écrasé hors du Grand Prix d’Allemagne pour donner à Lewis Hamilton l’avantage du titre en 2018.

Mais il y avait beaucoup à suggérer qu’il avait encore beaucoup à offrir, comme un excellent troisième dans des conditions périlleuses au Grand Prix de Turquie 2020, un jour où l’expérience s’est imposée avec un trio de trentenaires sur le podium.

«À 33 ans, on n’oublie pas comment conduire rapidement une voiture de course de Formule 1», a déclaré Szafnauer avant la saison. « Il n’a certainement pas oublié comment faire cela et c’est sûr que l’éthique de travail est toujours là. »

Rapide et, peut-être le plus important à ce stade, sans erreur, c’est ce qu’Aston Martin a besoin de Vettel.

Et ne vous y trompez pas, c’est ce que nous voulons voir de lui aussi. Ce serait douloureux si le grand mouvement tournait au vinaigre et se terminait plus tôt que prévu avec une déclaration « pas de rancune, ça n’a tout simplement pas fonctionné ».

Cela doit être une préoccupation, comme l’a dit Coulthard. Mais nous espérons que Honey Ryder sera peut-être assez sucrée pour donner à Vettel quelques instants supplémentaires en F1 à savourer.

Jon Wilde

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!