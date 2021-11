Avant la décision de vendredi sur les bouffonneries de Max Verstappen au Brésil, Sebastian Vettel a déclaré qu’il pensait qu’il était « un peu inutile » pour Mercedes de demander un examen.

Verstappen et Lewis Hamilton étaient de nouveau au volant au Grand Prix de Sao Paulo alors que Hamilton tentait de dépasser le pilote Red Bull pour la tête.

Faisant un pas au tour 48 en essayant de contourner l’extérieur de son rival, Verstappen a raté le virage 4, entraînant la sortie de piste des deux pilotes.

Verstappen a conservé la tête.

Il ne fallut pas longtemps avant que Hamilton charge à nouveau le Néerlandais, ce qui le fait tenir.

Il s’est frayé un chemin vers la victoire et les 25 points indispensables avec Verstappen P2 le lendemain du jour où les commissaires ont décidé de ne pas enquêter sur lui pour avoir forcé un autre pilote à quitter la piste.

Mercedes a demandé le droit de revoir cela avec une décision qui doit être rendue vendredi.

RUPTURE : Une décision concernant le droit de faire appel de Mercedes contre la défense de Max Verstappen contre Lewis Hamilton au Brésil sera désormais tranchée demain.https://t.co/zh0Ex0xdNF #F1 pic.twitter.com/NqDhPDc3UO – PlanetF1 (@Planet_F1) 18 novembre 2021

S’exprimant avant ce verdict, Vettel a déclaré qu’il estimait que tout cela était un peu inutile.

« Ils se battaient pour la tête, donc c’est évidemment le plus gros combat de chaque course », a-t-il déclaré à propos de la lutte entre Verstappen et Hamilton.

C’est la deuxième fois cette saison que Red Bull ou Mercedes révise une pénalité, ou son absence, Red Bull faisant de même après que Hamilton s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes pour être entré en collision avec Verstappen à Silverstone.

Red Bull a estimé qu’il aurait dû y avoir une sanction plus lourde, mais n’a produit aucune nouvelle information significative. Leur examen a été refusé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les équipes utilisant le droit de révision étaient bonnes pour la F1, Vettel a répondu : « Je ne suis pas impliqué. Mais je pense que c’est un peu inutile.

« Je pense que le temps va dans un sens, alors qu’est-ce qui change ? Je pense que rien ne change. Je pense que Lewis a fait une excellente course. Il a gagné. Il était plus rapide. C’est ça. »

Le pilote Aston Martin a également évoqué les 50 000 € de Verstappen pour avoir touché l’aileron arrière de Hamilton dans des conditions de parc fermé lors de la course de Sao Paulo.

Vettel, qui a plaisanté à ce sujet plus tard ce week-end, pense que c’est une règle ridicule.

« Non, nous ne pouvons pas toucher les voitures », a-t-il déclaré. « À quoi ça sert? Nous nous asseyons dedans. Avons-nous le droit de toucher à nos voitures ?

« Je pense que nous devons nous détendre un peu. »