Sebastian Vettel reçoit un cache-œil après les larmes de FP2

Après avoir eu “ les larmes et les larmes ” aux yeux lors du FP2 à Monaco, Sebastian Vettel s’est vu remettre un cache-œil par son équipe.

Alors qu’il était sur la bonne voie lors de la deuxième séance d’essais du week-end, Vettel s’est plaint à la radio d’avoir des problèmes avec l’un de ses yeux, qui, selon lui, saignaient.

Néanmoins, il a réussi à survivre jusqu’à la fin de la session et après, Aston Martin en plaisantant, lui a offert une paire de lunettes qui a fait honte aux lunettes de soleil de marque de Monte Carlo.

Seb: “Mon œil ne saignait pas, c’était juste des larmes comme je disais que j’étais ému ou quelque chose d’autre se passait. C’était juste des larmes et des larmes. Je clignais des yeux pendant tout le tour! Pas idéal sur une piste comme celle-ci!” “ 📸 L’équipe a fait ce patch pour Seb 😂 # MonacoGP 🇲🇨 #Vettel pic.twitter.com/MfCKZE1XYW – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 20 mai 2021

«Je ne sais pas ce qui se passait!» dit Vettel.

«J’ai eu les premières descentes et quelque chose m’est entré dans l’œil, puis ça a empiré lors de la deuxième manche… Ça ne saignait pas, mais j’ai dit [on the radio that] soit je suis émotif, soit il se passe autre chose.

«Parce que c’était juste des larmes et des larmes et je clignais des yeux pendant tout le tour. Pas idéal sur une piste comme celle-ci.

«Donc l’équipe était assez gentille et ils m’ont fait ça, donc je pense probablement que je vais garder ça et ça me gardera en sécurité pour le reste du week-end.»

Malgré ces problèmes, l’Allemand a tout de même connu une première journée de course positive à Monaco, terminant dans le top 10 lors des deux séances.

Il était satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées et se concentre sur une bonne performance de qualification samedi étant donné l’importance de la position sur la piste le jour de la course.

«J’étais assez content», a-t-il ajouté.

«Nous sommes entrés dans un rythme rapidement, puis comme je l’ai dit, dans l’après-midi, nous avons perdu un peu de [vision], mais dans l’ensemble, ça va. Ce sera serré, c’est toujours serré ici et c’est évidemment serré au milieu de terrain et j’espère que nous pourrons être à l’avant.

«J’espère que nous pourrons continuer et tout rassembler. Tout tourne autour du samedi après-midi, ce qui n’est pas demain, après-demain, donc un peu de temps.

«Nous avons essayé quelques morceaux, et comme Monaco d’habitude, vous avez un peu de stop and go, ne pas obtenir les tours, c’est pour tout le monde. Ce sera important samedi après-midi pour tout obtenir dans ce tour. »

