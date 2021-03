Sebastian Vettel résume: ça ne peut que devenir meilleur

Après des débuts à oublier, Sebastian Vettel a révélé qu’il n’était «pas à la maison» dans l’AMR21, mais il est convaincu qu’il «ne peut s’améliorer» qu’une fois qu’il est.

Passant de Ferrari à Aston Martin pendant la saison morte, beaucoup espéraient que la nouvelle aventure verrait un retour au Vettel d’autrefois, celui qui a remporté quatre titres mondiaux avec Red Bull et a mené la charge dans ses premières années Ferrari.

Au lieu de cela, ce sont les Vettel des dernières saisons Ferrari qui sont apparus à Bahreïn.

Se qualifiant à la 18e place, l’Allemand a blâmé les drapeaux jaunes pour sa sortie en Q1 seulement pour être frappé d’une pénalité pour ne pas avoir adhéré à ces drapeaux à double agitation.

Cela l’a contraint à l’arrière de la grille où tout espoir de marquer des points a été anéanti lorsqu’il a terminé en arrière Esteban Ocon, et a endommagé son Aston Martin dans le processus.

Il a ensuite été frappé d’une pénalité de 10 secondes pour cet accident, les commissaires sportifs déclarant que «la voiture 5 était entièrement responsable du contact au virage 1».

Les deux incidents ont valu aux Allemands cinq points de pénalité.

Vettel a reconnu que ce n’était pas un excellent week-end, mais insiste sur le fait que lui et Aston Martin ont beaucoup appris.

« Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises pendant la course et que nous devons aborder », a déclaré le joueur de 33 ans, cité par The Race.

«Nous verrons à quelle vitesse nous pouvons les résoudre.

«Je ne suis pas chez moi dans la voiture, il y a beaucoup de choses qui me combattent et je ne peux pas vraiment me concentrer sur la conduite.

«Nous devons nous attaquer à ces problèmes et essayer de les résoudre.

«Je m’adapte évidemment à la façon dont la voiture veut être conduite, mais il y a beaucoup de choses qui ajoutent une certaine incohérence qui n’aident pas, donc nous devons maîtriser ces choses.

«Nous avons beaucoup essayé avec la voiture et avec les réglages et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent toujours pas comme elles le devraient.

«Une fois que nous les réparons et que nous maîtrisons les réglages, nous saurons où la voiture veut être rapide, alors ça ne peut que s’améliorer.»

Admettant qu’il n’a pas bien roulé à Bahreïn, terminant une P15 décevante, l’Allemand est déterminé à garder l’équipe motivée.

Il a ajouté: «Eh bien, cela fait partie de mon travail, mais cela fait également partie de mon travail de conduire la voiture et de bien courir, ce que je n’ai pas fait aujourd’hui.

«Ce n’est probablement pas le début de saison que je voulais, mais je pense que les deux prochaines courses seront très bonnes pour nous pour calmer les choses.»

