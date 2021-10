Sebastian Vettel prendra le départ du GP des États-Unis tout au fond de la grille alors qu’Aston Martin équipe son AMR21 d’un nouvel ICE ainsi que d’autres pièces.

Vettel rejoint une liste sans cesse croissante de pilotes nécessitant un quatrième système hybride avec la réglementation de la F1 indiquant que seuls les trois premiers sont gratuits, après quoi il s’agit de pénalités pour les pilotes.

Un nouvel ICE signifie une chute de grille de 10 places, tout en prenant en charge toutes les parties supplémentaires – comme Aston Martin prévoit de le faire – signifie qu’il commencera à l’arrière de la grille.

L’Allemand a confirmé le penalty lorsqu’il s’est adressé aux médias avant le week-end américain.

« Je pense que nous nous dirigeons vers, disons, un week-end difficile », a déclaré Vettel.

« Nous changeons le moteur et nous aurons donc une pénalité.

«Nous verrons ce que nous pouvons faire à partir de là où nous commençons, et néanmoins, avec impatience.

« Je pense que nous pouvons être forts ici. Quelle force ? Nous verrons. »

Piste de marche 😎🚶‍♂️#USGP 🇺🇸 #Vettel pic.twitter.com/a5llueQMIR – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 21 octobre 2021

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le COTA était un bon endroit pour se frayer un chemin à travers le terrain, le quadruple champion du monde a répondu: « J’espère que nous aurons un dimanche après-midi divertissant et que nous reviendrons dans le mélange. »

Selon Auto Motor und Sport, Aston Martin voulait à l’origine changer le moteur de Vettel au Grand Prix de Belgique, mais Mercedes manquait de pièces.

Valtteri Bottas a pris deux nouveaux moteurs après la pause estivale, Lewis Hamilton, tout comme Lando Norris, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi et le coéquipier de Vettel, Lance Stroll.

AMuS rapporte qu’« Aston Martin donne diverses raisons pour le moment de la décision. Le premier est tactique.

« Vettel était de toute façon en difficulté après des problèmes dans la première moitié de la saison et une panne de moteur lors des essais à Zandvoort. À la 13e course de la saison, il était clair qu’il aurait besoin d’un autre moteur.’

L’équipe estime que le Circuit of the Americas est la piste de course idéale car les pilotes peuvent dépasser.

« Parmi les tronçons restants, il est préférable de le faire », a déclaré le patron de l’équipe Otmar Szafnauer à la publication.

Vettel devrait prendre un départ en retrait avec Aston Martin équipant également son AMR21 d’un nouveau turbocompresseur et du MGU-H ainsi que de l’ICE.