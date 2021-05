Sebastian Vettel revient en Q3 à Portimao mais avait plus à donner

Sebastian Vettel a mis fin à sa séquence de 15 courses de Q3 manquant avec une solide performance au Grand Prix du Portugal, mais a estimé qu’il avait plus de rythme en lui.

La dernière année et un peu n’a pas été douce pour Vettel, mais à Portimao, il avait l’impression que sa vraie personnalité a finalement réapparu alors qu’il menait la charge Aston Martin et réservait cette place en Q3 qui lui avait échappé depuis trop longtemps.

Alors que le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a subi un choc en sortie de Q1, Vettel est resté une caractéristique constante du top 10, mais il était néanmoins légèrement frustré par lui-même après la qualification P10, estimant qu’il avait plus de performance en lui.

“Très venteux, très difficile pour nous de boucler les tours”, a déclaré le quadruple champion du monde à Sky F1 en réfléchissant aux qualifications.

«Je pense que nous avons tous les deux eu des difficultés, mais en Q1, j’ai commencé à accélérer et je me suis senti un peu plus à l’aise lors de la deuxième manche de la Q1. Puis Q2 et nous sommes arrivés à Q3, donc je pense que dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait de cela.

«Pas très content du dernier tour car je pense que j’en avais un peu plus en moi, je pense que les conditions ont un peu changé, le vent est assez fort à certains endroits, donc ça ne facilite pas l’anticipation.

“Mais néanmoins une meilleure session que les deux premières.”

Vettel a ajouté que le vent lui avait rendu très difficile de juger de sa propre performance tout au long des qualifications et de comprendre pourquoi il était plus rapide ou plus lent que prévu aux différentes étapes.

«À certaines étapes, vous alliez plus vite et vous ne saviez pas pourquoi, et à d’autres étapes, vous alliez plus lentement et vous ne saviez pas pourquoi», a-t-il déclaré.

«De toute évidence, vous ne pouvez pas voir la direction et l’intensité du vent, il y avait assez de rafales, donc j’ai fait quelques tours où je viens de perdre la voiture et j’ai juste eu l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, mais cela s’est avéré être une rafale.

«Je pense que c’était la même chose pour nous tous. Session délicate mais globalement un peu meilleure pour nous. “

Interrogé sur ses attentes pour la course, Vettel a donné peu de choses, mais il est prêt pour la bataille dans un peloton «serré» au milieu de terrain.

“Ce sera serré, tout le peloton du milieu de terrain est serré, donc nous verrons ce que nous obtiendrons”, a-t-il conclu.

