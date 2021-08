Sebastian Vettel salue Lawrence Stroll comme le sauveur d’Aston Martin

in

Sebastian Vettel a exprimé son admiration pour la façon dont Lawrence Stroll a transformé l’équipe Aston Martin.

En 2018, l’équipe basée à Silverstone était sur le dessus après avoir été mise sous administration après avoir rencontré de grosses difficultés financières lorsqu’elle était connue sous le nom de Force India.

Après que Stroll ait acheté les actifs de l’équipe, ils ont été renommés et renommés Racing Point pour 2019 et 2020 avant de subir un nouveau look pour devenir Aston Martin – le constructeur de voitures de luxe dont l’homme d’affaires canadien est le président exécutif.

Le fils de 62 ans, Lance, a été rejoint dans l’alignement des pilotes pour cette saison par Vettel après la sortie du quadruple ancien champion du monde de Ferrari.

Bien que le pilote Sergio Perez ait également été crédité d’avoir aidé financièrement à maintenir l’équipe à flot pendant leurs jours les plus sombres, c’est à Stroll que Vettel a rendu hommage pour avoir préservé sa place sur la grille et en avoir fait une opération qui espère défier le monde Championnat dans les années à venir.

“Il a essentiellement sauvé l’équipe – beaucoup d’emplois, beaucoup de gens passionnés par la course”, a déclaré Vettel à Ziggo Sport.

« C’est aussi toute une transformation, si vous voyez où était l’équipe il y a quelques années et ce qu’elle est maintenant. Il y a beaucoup d’engagement, beaucoup de gens se joignent.

“C’est un gros projet – probablement le plus gros projet de ces dernières années en Formule 1.”

Les progrès ont peut-être été plus lents que prévu cette saison, Aston Martin, comme Mercedes, faisant partie des équipes les plus touchées par les modifications apportées à la réglementation aérodynamique introduites pour 2021.

Mais il y a encore eu quelques moments à apprécier pour le pilote de 34 ans, qui a connu une mauvaise dernière année avec Ferrari.

Une excellente deuxième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan a été répétée en Hongrie, mais elle a été retirée à Vettel et Aston Martin lorsqu’un échantillon de carburant suffisant n’a pas pu être extrait de la voiture.

Les tentatives d’annulation de la décision des commissaires se sont avérées infructueuses.

Malgré cette déception, Vettel a montré que lui et la voiture sont toujours capables d’atteindre les sommets lorsque les choses tournent en leur faveur.

“Tout a l’air bien à ce stade, mais c’est l’obtention des résultats qui est le plus difficile”, a déclaré Vettel.

“Lawrence est définitivement très déterminé et l’équipe a un bel avenir.”