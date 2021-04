Sebastian Vettel se demande si les stewards réparaient une machine à café

Sebastian Vettel a frappé les stewards du Grand Prix d’Émilie-Romagne pour le temps qu’il leur a fallu pour lui infliger un penalty.

Le pilote Aston Martin a spéculé si les commissaires avaient été plus préoccupés par la réparation de la machine à café que ce qui se passait sur le circuit d’Imola.

Aston Martin a été frappé par des problèmes avant la course à Imola, les freins de Lance Stroll surchauffant avant même qu’il n’ait quitté la voie des stands.

Les mécaniciens de l’équipe travaillaient alors sur la voiture de Vettel sur la grille car lui aussi commençait à souffrir de surchauffe des freins, mais ils ont dépassé la date limite à laquelle les roues doivent être montées et toutes les réparations ont cessé.

La voiture de Vettel a été amenée dans la voie des stands pendant que les travaux étaient terminés et c’est là qu’il a commencé la course, mais ce qui s’était passé signifiait qu’une pénalité était inévitable.

Cependant, la sanction n’a été annoncée que lorsque la course était bien avancée, ce qui a agacé l’ancien quadruple champion du monde car cela avait nui à sa progression.

En fin de compte, le début de vie décevant du joueur de 33 ans chez Aston Martin s’est poursuivi alors qu’il a été appelé par l’équipe dans les dernières étapes pour retirer la voiture avec un problème de boîte de vitesses, tandis que Stroll a répété son score de points dès l’ouverture de la saison Grand Prix de Bahreïn avec P7.

Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais vous vous relevez et vous continuez à vous battre. C'est ce qu'a fait # SV5 aujourd'hui. 👏 # ImolaGP

“Je ne sais pas pourquoi ils étaient si tard, c’était assez clair dès le départ”, a déclaré Vettel à Sky Germany.

«Je ne sais pas ce que faisaient les stewards – peut-être que le filtre de la cafetière était plein et qu’ils devaient s’en occuper!»

Il a ajouté sur Sky F1: «Les gars ont tout essayé et ils ont très bien fait. Ils étaient vraiment alertes [to react to the pre-race issues].

«Je pense que nous aurions pu faire une meilleure course si la FIA était plus alerte. Je pense que nous avons enfreint une règle, je suppose, étant donné que nous avons obtenu une pénalité. Mais ils ne se sont pas inquiétés avant le début de la course.

«À ce moment-là, la pénalité a coûté beaucoup plus que ce qu’elle aurait eu plus tôt dans la course, donc ce n’est pas très professionnel.

«Mais ce n’était certainement pas le décideur pour nous aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Pas la course sans problème que nous espérions et une journée difficile.

«C’était bien d’obtenir des points [with Lance] car nous avons tous les deux eu des problèmes. Il a eu de la chance de ne pas avoir à partir de la voie des stands et ma course a été un peu plus mouvementée.

Interrogé sur ce qu’il pourrait retirer du week-end, un Vettel inconsolable a répondu: «Pas grand-chose. C’était du bon temps dans la voiture mais évidemment en termes de résultats, pas beaucoup.

«Nous devons faire un meilleur travail dans de nombreux domaines. Stuff de notre côté et nous avons besoin d’un peu plus d’adhérence tout autour pour être dans un meilleur endroit.

