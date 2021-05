Sebastian Vettel se sentait “ beaucoup plus chez lui ” dans AMR21 amélioré

Désormais armé de l’Aston Martin aérodynamiquement améliorée, Sebastian Vettel a salué son meilleur vendredi de la saison 2021 lors du GP d’Espagne.

Le quadruple champion du monde avait eu du mal dans les premières étapes de la campagne à vraiment geler avec sa nouvelle machine, mais la dernière fois à Portimao, nous avons vu un éclair du vrai Vettel alors qu’il atteignait Q3 samedi.

Malheureusement, le rythme n’était pas au rendez-vous dans la course, mais Aston Martin a déclaré que c’était parce que Vettel ne disposait pas de l’AMR21 amélioré, ce que son coéquipier Lance Stroll avait fait, une situation qui a maintenant changé sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Vettel et Stroll utilisent maintenant le nouveau package aérodynamique, et après avoir enregistré les finitions P8 et P11 lors des séances d’essais du vendredi, Vettel a déclaré qu’il se sentait désormais «beaucoup plus chez lui» dans la voiture.

“Je pense qu’il est juste de dire que c’était notre meilleur vendredi, j’étais plus satisfait de la voiture”, a-t-il déclaré aux journalistes.

«Évidemment, c’est une piste différente et des conditions différentes, mais je pense qu’en général je me sentais beaucoup plus chez moi, donc ça semble s’être amélioré.

«De toute évidence, c’est très serré, difficile de dire où nous allons être demain. Nous devons chercher du jour au lendemain ce que nous pouvons trouver d’autre, puis nous espérons pouvoir gagner quelques dixièmes supplémentaires. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait clairement ressentir les avantages des mises à niveau, Vettel a répondu: «Oui, absolument, je pense que c’est un pas en avant, il est donc bon de cocher cela et comme je le dis, nous allons essayer d’améliorer le package où nous en sommes actuellement.

«Le milieu de terrain est très serré, donc tout ce que nous pouvons trouver jouera en notre faveur. C’est aussi une course longue, difficile pour les pneus.

En faisant la Q3 au Portugal, Vettel a mis fin à une séquence de 15 courses en échouant à la fusillade pour la pole.

Maintenant, il voudra commencer une série de faire cette dernière étape des qualifications, et le coureur allemand est confiant d’être dans cette «région» à Barcelone.

«Je pense que c’est en quelque sorte la région que nous visons, et si tout va bien, nous pourrions entrer dans cette région», a-t-il confirmé.

“Mais ça va être très serré, il y a beaucoup de voitures qui se battent pour ces places, donc nous regardons simplement sur nous-mêmes, ce que nous pouvons faire mieux demain et ensuite c’est maximiser nos chances aussi pour Q3.”

Stroll a ajouté que le Circuit de Barcelone-Catalunya est une piste qu’il aime visiter, et s’il parvient à le brancher en qualifications, alors «tout est possible».

«C’est une piste sur laquelle nous sommes tous allés plusieurs fois, j’aime conduire ici, a déclaré le Canadien.

«Demain, nous en saurons plus, il est toujours difficile un vendredi de savoir où tout le monde est, mais nous aurons une meilleure idée demain.

«Si nous faisons du bon travail, le branchons demain, tout est possible.»

