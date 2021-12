Sebastian Vettel se souvient de sa visite à la ferme de Pedro Diniz avant le GP du Brésil

Sebastian Vettel a salué le travail environnemental de l’ancien pilote de F1 Pedro Diniz après avoir visité sa ferme au Brésil.

Au cours des dernières saisons, Vettel s’est fait de plus en plus entendre sur les questions environnementales en Formule 1, passant le premier verrouillage en 2020 en tant que stagiaire dans une ferme biologique, tandis que ses projets en 2021 comprenaient la construction d’un hôtel pour abeilles en Autriche et l’organisation d’un ramassage de déchets au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Et alors qu’il était au Brésil cette année pour le week-end de course de F1, Vettel a visité une ferme biologique dirigée par Diniz, un ancien concurrent de la série.

Vettel souhaitait en savoir plus sur le travail qu’il faisait là-bas et a finalement été impressionné par ce qu’il a vu.

« Il s’agit d’éviter les substances et les produits chimiques et de les cultiver de manière naturelle », a déclaré Vettel à Motorsport-Magazin.com à propos de la ferme de Diniz.

« J’ai visité sa ferme pour connaître son parcours, son idée, son objectif et son intention, ce qui est très bien. C’est quelque chose dont le monde a besoin.

Vettel a également visité la ferme d’un autre ancien pilote de F1, celui appartenant à Jody Scheckter et basé en Angleterre.

« J’étais dans sa ferme et je lui ai parlé. C’était très fascinant », a déclaré Vettel.

Fait intéressant, Vettel a trouvé des informations sur la ferme dirigée par Diniz dans un livre, qui ne se concentrait pas sur son temps en Formule 1, mais plutôt sur ce qu’il fait dans la vie maintenant.

«Il a mentionné Pedro Diniz. Mais pas à cause de son histoire en tant que pilote de course, mais à cause de ce qu’il fait maintenant », a déclaré Vettel en expliquant le livre qu’il a lu.

« C’est un travail vraiment honorable de fournir de la nourriture au monde et de le faire de manière responsable. C’est une excellente approche.

Vettel prend également plaisir à voir comment ces deux anciens coureurs ont trouvé quelque chose en dehors de la piste de course qui leur donne de la joie et un but.

« Pour moi, c’est une grande inspiration de voir que vous trouvez quelque chose en dehors de la piste qui vous donne tellement de joie, de passion et aussi un but », a-t-il déclaré.

Vettel a cependant souligné que ces efforts ne doivent pas être des exemples isolés, mais que chacun doit jouer son rôle, « sinon l’avenir ne s’annonce pas bon ».

En fait, Vettel considère les défis environnementaux actuels comme le « plus grand défi auquel l’humanité ait été confrontée ».

« Je pense que c’est le plus grand défi auquel l’humanité a été confrontée depuis son existence. C’est aussi quelque chose que personne ne peut fuir », a déclaré le quadruple champion du monde de F1.

« Nous avons tous des idées et des choses différentes que nous aimons. Je pense que c’est une excellente voie à suivre et cela me donne beaucoup d’espoir que tant de personnes s’impliquent. »