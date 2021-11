Sebastian Vettel s’est assuré d’interrompre sa dernière manche de qualification au Grand Prix du Qatar

Sebastian Vettel a déclaré qu’il avait pris toutes les précautions pour s’assurer que, contrairement à trois de ses rivaux, il n’aurait pas besoin de se rendre dans la salle des commissaires sportifs avant la course.

Le pilote Aston Martin n’a pas participé régulièrement aux dernières séances de Q3, mais il a réussi à se qualifier pour le top 10 des tirs au but lors du premier Grand Prix du Qatar.

Assis 10e lorsque le drapeau à damier est sorti, Vettel espérait améliorer cette position lors de son dernier run. Mais ses chances se sont arrêtées lorsque la voiture de Pierre Gasly a subi une fracture de l’aileron avant et une crevaison et s’est arrêtée près du mur des stands le long de la ligne droite départ-arrivée.

Cela a fait sortir les drapeaux jaunes, dont trois pilotes – Max Verstappen, Valtteri Bottas et Carlos Sainz – semblent avoir fait faute, tous convoqués par les commissaires sportifs pour des auditions séparées dans la période comprise entre trois et quatre heures avant la course.

Ainsi, alors que Vettel était initialement déçu de la 10e place, il pourrait encore commencer plus haut – sa meilleure chance de le faire repose sur le verdict concernant Sainz, qui devrait s’aligner septième.

Comptez-les. ?? Seb a poussé fort sous les projecteurs, et cela a payé. A demain ! #QatarGP #F1

Mais au moins, l’Allemand a assuré qu’il avait fait ce qu’il aurait dû faire pour se conformer aux règles et éviter la perspective d’une sanction qui le ferait perdre l’ordre.

« C’était dommage parce que j’avais le drapeau jaune et j’ai dû abandonner (le tour) », a déclaré Vettel aux journalistes à propos de sa dernière manche de qualification sur le circuit international de Losail.

« Il y avait une voiture garée sur la piste et normalement c’est double jaune – je ne sais pas ce qui s’est passé après ou derrière moi, mais c’est un peu dommage. Nous n’avons pas pu terminer notre dernier run.

« Cela aurait été proche, je pense, pour P9 ou encore P10. Cela n’a pas fait une grande différence, mais évidemment un sentiment un peu étrange de terminer le tour en s’élevant.

Concernant ses chances de course, Vettel a ajouté : « C’est difficile à dépasser, alors nous verrons. Je suis assez ouvert d’esprit. Nous devons prendre un bon départ et partir de là.

Avant que des pénalités ne soient appliquées, le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, doit commencer en 12e place, il est donc peu probable, si les précédents sont un guide, qu’il monte car Sainz devrait recevoir une pénalité de trois places sur la grille s’il est reconnu coupable de l’infraction.

« La voiture se sentait bien, c’était très amusant, la piste est super à conduire », a déclaré le Canadien – contrairement à FP3 lorsqu’il avait déclaré à la radio de l’équipe que « mec, la voiture est ******, ****** » après avoir roulé sur un trottoir.