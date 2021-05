Sebastian Vettel s’est concentré “ très fort ” sur le rythme des qualifications

Sebastian Vettel dit qu’il se concentre «très fort» sur son rythme d’un tour, n’ayant fait qu’une seule fois en Q3 cette saison.

Passant à Aston Martin, les difficultés de qualification de Vettel pour 2020 avec Ferrari l’ont suivi dans sa nouvelle équipe.

L’Allemand n’a pas réussi à sortir de Q1 lors de la course d’ouverture de la saison, s’est qualifié deux fois P13 et n’a fait qu’une seule Q3, sa P10 au Grand Prix du Portugal.

Ce dernier a également été la seule fois cette saison qu’il a surqualifié son coéquipier, Lance Stroll.

Vettel, qui n’a pas encore marqué un seul point cette saison, reconnaît que lui et Aston Martin doivent améliorer leur rythme sur un tour, en particulier autour de Monaco ce week-end.

Il est cependant encouragé par les mises à jour du Grand Prix d’Espagne d’Aston Martin.

«Il y a une longue saison à venir», a-t-il déclaré. «Les nouvelles pièces que nous avons utilisées à Barcelone ont semblé être une amélioration et nous aident à avancer.

«Le but est de bâtir sur cela à Monte Carlo.

«Nous savons que notre rythme de course a souvent été plus rapide que notre rythme sur un seul tour, nous allons donc nous concentrer encore plus sur cette performance de qualification très importante ce week-end.

“Je suis enthousiasmé par le défi de Monaco – il n’y a pas d’autre piste comme celle-ci.”

Si Vettel monte sur le podium à Monaco, il égalera le record d’Ayrton Senna pour le plus grand nombre de podiums à Monte Carlo, huit.

Son coéquipier Stroll a fait écho à ses paroles.

«Nous savons que nous devons continuer à faire des efforts pour trouver des améliorations et c’est exactement ce que nous faisons», a-t-il déclaré. «Avec une bataille aussi serrée au milieu de terrain, tout peut arriver, surtout dans un endroit comme celui-ci.

«Si nous exécutons notre week-end avec force, nous viserons les points.»

Aston Martin est actuellement septième du championnat des constructeurs avec cinq points, 10 derrière AlphaTauri, cinquième, mais 60 à la dérive de McLaren en P3.

Stroll a marqué les cinq points de l’équipe.

