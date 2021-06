Sebastian Vettel a exprimé ses inquiétudes après que les deux crevaisons de pneus à grande vitesse à Bakou l’aient laissé se demander si cela était sur le point d’arriver à quelqu’un d’autre.

Le coéquipier Aston Martin de Vettel, Lance Stroll et Max Verstappen, ont tous deux eu des incidents à grande vitesse lorsque leurs pneus arrière gauche ont cassé sur la ligne droite principale de 2,2 kilomètres en Azerbaïdjan – les deux pilotes se sont enfoncés dans le mur à une vitesse approchant les 200 mph.

Pirelli a d’abord imputé les incidents à des débris potentiels sur la piste, mais Verstappen a pointé du doigt le fabricant de pneus en qualifiant son accident de “mise en danger de sa vie”, d’autant plus que si sa voiture était partie dans l’autre sens, il se serait précipité vers le mur au entrée dans la voie des stands à pleine vitesse.

Stroll, quant à lui, avait commencé avec le pneu à gomme dure, qui, a déclaré Pirelli avant la course, aurait pu boucler 40 tours de l’exigeant Baku City Circuit avant de s’user complètement – ​​mais le pneu du Canadien a éclaté au 31e tour.

Le fabricant de pneus a apporté ses composés les plus tendres possibles en Azerbaïdjan – les mêmes pneus que ceux utilisés à Monaco et un pas plus souple que lors de la précédente visite à Bakou en 2019, et l’ancien quadruple champion du monde Vettel a déclaré que l’accident avait pris son équipe complètement au dépourvu.

Choses dont nous ne nous sommes toujours pas remis : – Crash de Max en tête

– Le redémarrage de Hamilton

– *Ce* podium

– Le cri de Mark Webber

– Le ‘Feliz Navidad’ de Seb à Checo#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/dojTubGbYT – Planète F1 (@Planet_F1) 8 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

“Je ne savais pas ce qui s’était passé”, a déclaré Vettel aux journalistes après la course. “Évidemment, j’ai vu que [Stroll] perdu la voiture très tard dans la ligne droite, alors j’ai pensé qu’il avait peut-être d’abord coupé le mur à l’extérieur du virage 19, mais ensuite j’ai regardé le tour suivant et il n’y avait pas d’éraflure, donc cela aurait été très inhabituel. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi il tombait si tard dans la ligne droite.

« Et puis l’équipe m’a dit qu’il allait bien. C’était étrange. Évidemment, j’étais du côté plus sûr parce que mes pneus étaient plus frais que ceux de tout le monde, mais quand Max a eu le même problème, il était assez clair que… qui est le prochain ? Ce genre de chose.”

Avec l’accident de Verstappen après environ 15 tours plus tard, les inquiétudes se sont rapidement intensifiées quant à savoir si d’autres voitures seraient capables d’atteindre la fin de la course avec leurs pneus à ce moment-là.

Le drapeau rouge après l’accident du Néerlandais a permis aux équipes de changer leur gomme pour les deux derniers tours de la ligne, apaisant ainsi les inquiétudes quant à de nouvelles défaillances de pneus.

Vettel a demandé une enquête sur les circonstances exactes des deux accidents, qui auraient pu avoir des conséquences bien pires qu’à Bakou.

“Je ne sais pas pourquoi, mais cela n’est pas censé se produire, donc je pense qu’il doit y avoir une petite enquête car c’est probablement le pire endroit de l’année où vous voulez avoir cela”, a-t-il déclaré.

« Cela pourrait très mal tourner si vous vous trompez si près de l’entrée des stands, du mur là-bas. Nous roulons bien à plus de 300 km/h.

“J’étais un peu inquiet, mais avec le drapeau rouge, j’ai su que nous montions tous des pneus différents et que ça devrait aller.”

Après avoir remporté son premier podium pour sa nouvelle équipe et un deuxième prix consécutif de Pilote du jour à Bakou, Vettel a déclaré qu’il était “sur la lune” d’être de retour parmi les trois premiers d’une course – mais qu’il voudra toujours des réponses après celles-ci. deux accidents à grande vitesse.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !