Sebastian Vettel souffre de problèmes de pneus lors d’un “ après-midi difficile ” au GP d’Espagne

Sebastian Vettel a déclaré qu’il avait eu un «après-midi difficile» au Grand Prix d’Espagne après avoir terminé hors des points en P13.

Le milieu de terrain était encombré à Barcelone mais Vettel n’a pas pu capitaliser et entrer dans le top 10, alors qu’il avait reçu des améliorations sur son Aston Martin ce week-end qui le rendaient «beaucoup plus à la maison» dans sa voiture.

Avec des stratégies variant d’un bout à l’autre du peloton, Vettel a déclaré qu’il ne pouvait pas tout à fait prolonger la durée de vie de ses pneus assez loin pour être compétitif à la fin de la course.

“Ce fut un après-midi assez difficile et je manquais de vie de pneu à la fin, même si nous avons opté pour la stratégie à deux arrêts”, a déclaré le quadruple Champion du Monde sur le site officiel d’Aston Martin.

«J’ai fait un deuxième arrêt assez tôt et suis sorti derrière Kimi [Raikkonen], ce qui, je pense, a beaucoup blessé mes pneus. C’est ce qui a rendu difficile la lutte pour les points.

«Avec le recul, il est toujours facile de dire ce que vous feriez différemment, mais il était difficile de combattre les voitures autour de moi dans les derniers tours quand elles avaient un avantage sur les pneus.

«Mais nous continuerons à travailler dur et nous savons qu’il y a encore une longue saison devant nous. Les nouvelles pièces que nous avions ici ont aidé et nous devons continuer à avancer chaque week-end. »

Quelques batailles serrées là-bas aujourd’hui, mais ce n’était pas censé l’être. @lance_stroll et # SV5 ratent de peu les points. # SpanishGP pic.twitter.com/Kg8uOa5Gkb – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 9 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a fait écho aux sentiments de l’Allemand avec le Canadien terminant juste en dehors des points en P11 – avec une bataille serrée au milieu de terrain tout au long de la course.

Stroll a réussi un mouvement autour de l’extérieur de Fernando Alonso dans la course et les deux pilotes ont échappé à une pénalité après que Stroll ait couru large au virage 1 sans revenir sur la piste à travers les bornes désignées, le duo se battant pour la position.

«C’est un peu frustrant de ne pas marquer le point à la fin. Nous nous sommes battus avec l’AlphaTauri, mais nous n’en avions tout simplement pas assez pour obtenir la 10e place », a-t-il déclaré.

«Nous avons également couru dur contre Fernando et le moment du virage 1 a été un incident de course – j’ai freiné profondément dans le virage et il était en retard sur les freins. Nous avons pris un contact et il m’a poussé au loin.

«Ce week-end nous a aidés à continuer à apprendre et à améliorer la voiture. Nous continuerons à pousser pour débloquer plus de vitesse avant Monaco. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!