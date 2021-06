Sebastian Vettel soulève des inquiétudes « artificielles » après le redémarrage de Bakou

Sebastian Vettel a déclaré que nous « devons faire attention » à ce que la Formule 1 ne devienne pas « trop artificielle » après le redémarrage à l’arrêt pour une course de sprint de deux tours à Bakou.

Après la chute soudaine de Max Verstappen en tête de course lorsque son pneu a éclaté dans la longue, longue ligne droite à Bakou, les dirigeants avaient une décision à prendre : terminer le reste de la course derrière la voiture de sécurité ou le drapeau rouge et recommencer la course une fois la piste était dégagée et sûre.

Ils ont opté pour cette dernière option, peut-être influencés par Red Bull qui a fait passer la sécurité de la grille avant eux en exprimant leurs inquiétudes concernant les pneus car ils n’ont reçu aucun avertissement que le pneu de Verstappen était sur le point de s’autodétruire. Un drapeau rouge a donné à chaque équipe la possibilité de les changer.

Mais les pouvoirs en place sont allés plus loin et ont fait un redémarrage debout avec seulement deux tours de la course à courir. Et, même si Vettel a été l’un des pilotes à en bénéficier avec une magnifique finition P2, il n’était pas totalement convaincu que c’était la bonne idée.

Une journée comme aujourd’hui n’est possible que lorsqu’une équipe travaille comme une seule. À notre équipe de piste, à l’équipe de retour à Silverstone, à nos partenaires et à vous, nos fans… merci. Ce n’est que le début. pic.twitter.com/7p0V0C1r5e – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 6 juin 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

“C’est devenu de plus en plus comme ça dans le passé, de plus en plus concentré sur la création d’un spectacle, alors j’espère qu’à l’avenir les courses seront plus excitantes”, a déclaré Vettel lors de la conférence d’après-course à une question d’Autosport. pour savoir s’il était surpris qu’un redémarrage debout ait été choisi.

“Je pense que c’était probablement une course passionnante pour diverses choses qui se sont produites et ainsi de suite, mais oui, je pense que nous devons juste faire attention à ce que cela ne devienne pas trop artificiel et que nous ne perdions pas les racines du sport.

“Je me demandais un peu pourquoi cela avait pris autant de temps pour la deuxième fois lorsque Max avait le shunt, pour que la voiture de sécurité sorte parce qu’il était assez clair qu’il se tenait au milieu de la piste et cela a pris un peu longtemps mais nous verrons… nous découvrirons pourquoi.

Le vainqueur de la course, Sergio Perez, était un peu plus favorable aux redémarrages debout, mais seulement si la Formule 1 «gardait la cohérence» dans leur mise en œuvre.

« À Imola, nous ne l’avons pas fait », se souvient Perez.

« Nous n’avons pas pris le départ arrêté mais je pense que c’était un peu injuste avec la pluie là-bas, le côté droit de la piste était humide.

“Tant que nous le gardons cohérent, à l’avenir, cela aide certainement les fans à s’en tenir à la télévision. Je pense qu’ils ont les deux tours les plus agréables de la course, vous savez ? Et ils m’ont certainement rendu la tâche très difficile.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !