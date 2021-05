Sebastian Vettel veut “ ennuyeux et points ” du voyage au Portugal

Sebastian Vettel sait exactement ce qu’il attend du Grand Prix du Portugal – un week-end ennuyeux qui se termine par quelques points.

Peu de gens se rendent en Algarve en espérant que leur visite sera ennuyeuse, mais cela conviendrait parfaitement à Vettel après un début de vie turbulent chez Aston Martin.

L’ancien champion du monde à quatre reprises n’a eu aucune joie dans les essais de pré-saison, où des problèmes avec la voiture l’ont laissé bien en deçà du kilométrage, ou l’une des deux premières courses de la saison.

Il a encouru des pénalités lors des qualifications et du Grand Prix de Bahreïn, puis à Imola a dû repartir de la voie des stands après que ses freins se soient allumés sur le chemin de la grille et il a dû abandonner une course sous la pluie vers la fin. avec un problème de boîte de vitesses.

L’Allemand espère qu’il y aura une fin à la litanie de mésaventures à Portimao et qu’il pourra enfin ouvrir son compte pour Aston Martin avec un top 10.

«Je veux ennuyeux maintenant, j’ai eu mon mouvementé pour l’année. Je veux de l’ennui et des points », a déclaré Vettel dans une interview avec Ted Kravitz de Sky F1 lors de la journée des médias.

“On verra. Nous devrions avoir un bon week-end. Je l’ai dit la dernière fois également. La pluie était bonne, j’avais hâte de voir la pluie, mais je n’ai même pas participé au départ.

Un week-end tranquille au cours duquel il poursuit son apprentissage de la voiture permettrait de cocher quelques cases pour le joueur de 33 ans.

«Il reste encore beaucoup de choses à parcourir», a-t-il ajouté. «Je pense que les tours d’Imola ont aidé. Je pense qu’il y avait des points positifs malgré tous les points négatifs dimanche. Nous avons juste besoin de l’enchaîner et d’avoir un type de week-end ennuyeux pour obtenir une image vraie.

«En toute honnêteté, je pense toujours que chaque tour aide dans la voiture. Ça va mieux même si vous ne voyez pas les progrès. Nous le ressentons en quelque sorte et nous espérons pouvoir le montrer.

Lorsqu’on lui a demandé si l’arrière de la voiture était le problème, Vettel a répondu: «Ce n’est pas l’arrière de la voiture, juste toute la sensation de la voiture. Certaines choses sont encore très différentes et il s’agit simplement d’essayer de comprendre comment la voiture veut être conduite.

«Je ne pense pas que je sois à un million de kilomètres. Il s’agit simplement de marier le tour ensemble un samedi, ce qui peut être très crucial.

«Le milieu de terrain est très serré et cela a un gros impact. Et évidemment, en nous assurant que nous partons de la grille un dimanche… ces choses font une différence.

