Sebastian Vettel vise la régularité après son récent succès en course

Sebastian Vettel espère utiliser l’élan de ses deux dernières performances de course pour le propulser vers des finitions cohérentes avec des scores élevés dans les courses à venir.

Le pilote Aston Martin a suivi une impressionnante performance P5 à Monaco avec son premier podium de la saison en prenant la P2 en Azerbaïdjan – gagnant neuf places ce faisant – pour donner à l’Allemand 28 points sur ses deux dernières sorties.

Ayant apparemment lutté pour le rythme au début de la saison avec sa nouvelle équipe, Vettel semble avoir fait des progrès significatifs avec sa performance dans l’AMR21 ces derniers temps.

Alors que le Grand Prix de France marque le début du premier triple titre de la saison de Formule 1, le quadruple champion du monde dit qu’il espère utiliser la plate-forme de ses récentes performances et s’appuyer sur cela en maintenant la cohérence dans les courses à venir.

“Je pense que nous abordons cette course sur un bon pied après le succès de Bakou”, a déclaré Vettel.

« Il y a eu du temps pour célébrer, mais maintenant je suis pleinement concentré sur le maintien de notre élan en France.

“Nous avons remporté un bon nombre de points à Monaco et en Azerbaïdjan, et nous devons maintenir une forme constante dans ce qui s’avère être une bataille de milieu de terrain extrêmement serrée cette année.”

Quant à son coéquipier Lance Stroll, le Canadien a été la première victime d’un éclatement massif de son pneu arrière gauche en Azerbaïdjan, s’écrasant contre les barrières de la ligne droite principale alors qu’il roulait à une vitesse approchant les 200 mph.

Après que Max Verstappen se soit retrouvé dans la barrière à cinq tours de la fin avec le même sort, la nature dangereuse des deux incidents dans des circonstances similaires a laissé Vettel après la course se demander qui aurait été le prochain à s’écraser de manière spectaculaire.

Stroll a réussi à sortir indemne de son accident à grande vitesse à Bakou, mais a expliqué avec perspective comment le podium de Vettel la dernière fois a aidé le moral.

“Ma course à Bakou s’est terminée sur une déception, mais toute l’équipe peut tirer des points positifs de notre rythme de course et du coup de pouce que le podium de Sebastian nous a donné à tous”, a déclaré Stroll.

« Je suis déterminé à rebondir fortement en France. Paul Ricard est un bon polyvalent et teste tous les aspects d’une voiture de Formule 1, j’ai donc hâte de voir comment l’AMR21 se comportera ce week-end.

