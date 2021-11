Sebastian Vettel vise une séquence de points en fin de saison chez Aston Martin

Sebastian Vettel vise à mettre en place une séquence de points lors des cinq dernières manches de la saison 2021.

La saison a été loin d’être idéale pour Aston Martin, l’équipe britannique occupant actuellement la 7e place du championnat des constructeurs avec 32 points la séparant d’AlphaTauri.

Étant donné qu’ils se sont lancés dans la campagne avec l’espoir d’améliorer leur classement P4 en 2020, il est presque certain que ce sera un résultat décevant pour Vettel et co étant donné qu’il ne reste que cinq tours.

Malgré cela, l’Allemand est déterminé à bien terminer, marquant régulièrement des points comme il l’a fait la dernière fois à Austin avec une 10e place., et est excité pour la prochaine course à Mexico.

« J’ai toujours aimé venir au Grand Prix du Mexique », a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe pour le week-end de course.

« Les fans sont tellement passionnés et le tour est vraiment difficile, alors je suis impatient de commencer.

« Nous voulons reprendre là où nous nous sommes arrêtés aux États-Unis et accumuler une série de points. »

Aston Martin n’a pas eu le rythme le plus rapide cette saison, mais il s’attend à ce que d’autres choses soient plus importantes que cela à l’Autodromo Hermanos Rodriguez

« La préparation et la bonne réaction sont essentielles car les performances des pneus sont essentielles et la course peut être interrompue par les Safety Cars et Virtual Safety Cars », a-t-il ajouté.

La bataille continue. ️ pic.twitter.com/ukqvEXv4s3 – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 2 novembre 2021

Vettel a été le plus fort des deux pilotes Aston sur le Circuit des Amériques, se qualifiant Balade de Lance et terminer la course devant lui malgré un départ plus en arrière en raison d’une pénalité sur la grille.

Le Canadien était cependant encouragé par son rythme de course et visait à améliorer sa performance de samedi pour s’assurer qu’il puisse se battre pour un top 10 au Mexique.

« Ce fut une bonne chose d’avoir la semaine entre les Grands Prix des États-Unis et du Mexique pour se réinitialiser et revenir plus fort », a-t-il déclaré.

« Bien que notre GP des États-Unis ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu, nous avons montré un bon rythme de course dimanche, donc l’objectif est de bien se qualifier et de se battre pour les points dans la course.

« C’est un tour assez court au Mexique, mais les longues lignes droites offrent beaucoup de sillage et de courses passionnantes. »

Les espoirs de l’équipe seront renforcés par le fait que Williams attend à lutter au Mexique, et non à cause du moteur Mercedes qu’ils ont tous les deux.