Sebastián Yatra annonce une tournée de concerts au Mexique en 2022

Récemment, le célèbre chanteuse Sebastián Yatra a avancé la première de « Dharma » et annonce également des concerts au Mexique en 2022, ce que beaucoup de ses fans mexicains attendaient sans aucun doute.

C’est à travers les réseaux sociaux que Sebastián Yatra a annoncé les dates de son concerts au Mexique.

Yatra a présenté en avant-première son nouvel album ‘Dharma’ qui sortira le 28 janvier et a annoncé trois dates de concerts au Mexique.

L’interprète colombien a surpris ses millions de fans sur les réseaux sociaux en annonçant sa nouvelle tournée.

Selon les propos du chanteur, la tournée « Dharma« Il promet d’être le plus spectaculaire et le plus important de sa carrière.

C’est ainsi que le chanteur Sebastián Yatra a annoncé trois dates pour le Mexique, au CDMX à l’Auditorium National le 23 février, à Guadalajara à l’Auditorium Telmex le 25 février et à Monterrey à l’Auditorium Citibanamex le 26 février.

Il convient de mentionner que les billets pour chacun des concerts que Sebastián Yatra proposera seront disponibles en prévente les 13 et 14 décembre et un jour plus tard, ils seront en vente au grand public.

Sebastián Yatra a expliqué dans une déclaration que le nom de sa prochaine tournée est d’origine hindoue et signifie le contraire de Karma.

Comme indiqué, « Dharma » représente ce qui prend vie pour les choses que vous faites bien, c’est un cadeau et symbolise également tout ce que cela signifie pour l’artiste de pouvoir partager de la musique avec son public.

À propos de son prochain album, Sebastián Yatra, qui a été interrogé sur sa supposée petite amie, a expliqué :

Bien que certaines chansons soient tristes et d’autres partent du bonheur, elles font toutes partie de l’existence et de l’amour ».

Il convient de noter que l’album de 17 chansons, ‘Dharma’, montrera différents styles musicaux comme annoncé dans le même communiqué.

L’album de Sebastián Yatra comprend plusieurs singles avec des nominations et des certifications multi-platine, ainsi que des morceaux inédits.

Il ne fait aucun doute que les fans de Sebastián Yatra ont été surpris lorsqu’il a annoncé le nouvel album et les dates confirmées de ses concerts au Mexique.

Et c’est qu’au cours des dernières semaines, un nombre infini de tournées musicales ont été publiées, auxquelles il a été conclu que cette prochaine année 2022 sera sans aucun doute l’année des concerts.

Ceci après avoir cessé d’en être témoin pendant presque plus de deux ans, car en raison du virus, ces activités ont dû être annulées.