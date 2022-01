Sebastián Yatra et Tini pourraient à nouveau être en couple

Sebastián Yatra et Tini Stoessel sont-ils à nouveau en couple ?

Tout semble indiquer que le célèbre chanteuse Sebastián Yatra et Tini Stoessel ils essaieraient d’être petits amis une fois de plus après avoir mis un terme à leur relation il y a plusieurs mois.

Ces derniers jours, les rumeurs d’une réconciliation entre les chanteurs se sont multipliées après la visite de Yatra en Argentine.

Et c’est qu’après mai 2020 la rupture de la relation des chanteurs Sebastían Yatra et Tini Stoessel a été annoncée, les rumeurs d’un possible réconciliation Ils ont grandi après avoir appris que le chanteur colombien s’était rendu en Argentine et avait séjourné dans une maison avec son ex.

Selon Estefi Berardi, panéliste de l’émission ‘Mañanísimas’, les jeunes artistes pourraient tenter de rentrer de manière un peu discrète, puisque Sebastán Yatra a été aperçu partageant une maison avec son ancien Tini et quelques amis, à Punta del Este.

Sin embargo, esta no fue la única periodista que informó que crecían los rumores de una posible segunda oportunidad, ya que más tarde, Virginia Gallardo, de ‘Intrusos’ mencionó que Yatra no solo compartía una casa con su expareja, sino que también había visitado sa maison.

Sebastián est déjà en Argentine et il a mis en ligne des photos qui ont incité les abonnés à comparer les publications. Yatra est déjà dans le pays et il y a déjà des images selon lesquelles, au moins en tant qu’amis ou quoi qu’ils veuillent, il aurait visité la maison de son ex, Tini », a commenté l’animatrice de l’émission.

Par ailleurs, il a annoncé que ce n’était pas la première fois que les deux chanteurs se retrouvent ensemble après leur rupture, puisqu’ils ont été aperçus lors de certaines soirées à Miami, et avec certains fans, auxquels un de ses confrères n’a pas hésité à assurer qu’il y avait n’y avait rien de mal à leur rappeler le bon vieux temps, car ils sont jeunes et devraient s’amuser.

Il convient de mentionner que certains fans des deux ont été extrêmement heureux et optimistes quant aux rumeurs selon lesquelles Sebastián Yatra et Tini pourraient à nouveau être en couple, une situation qu’ils ont clairement expliquée sur les réseaux sociaux, où ils expriment leur émotion pour la réconciliation.

Et c’est aussi qu’à l’heure actuelle on ne sait pas que l’un ou l’autre des deux entame une relation amoureuse depuis leur rupture, donc une réconciliation pourrait être possible, mais à condition qu’ils soient prêts à le faire et non sous la pression de leurs followers. . . .