Sébastien Bourdais vise le pauvre sportif Sergio Perez après Abu Dhabi

L’ancien pilote de F1 Sébastien Bourdais a accusé Sergio Perez de « zéro sportivité » après avoir volontairement ralenti Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Hamilton était le pilote en forme lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, le pilote Mercedes devant battre Max Verstappen pour conserver le titre du championnat des pilotes.

Hamilton a pris un départ fulgurant et était confortablement devant Verstappen, avec huit secondes d’avance, lorsqu’il est revenu derrière Perez qui n’avait pas encore au stand.

Red Bull a choisi de laisser le pilote mexicain à l’écart pour un long premier relais afin de lui permettre de tenir Hamilton alors que Verstappen avait besoin d’aide pour réduire l’écart avec son rival pour le titre.

Perez a fait cela, agissant comme une borne mobile.

Il a non seulement gardé Hamilton derrière lui, mais l’a ralenti, Verstappen à 1,5 seconde du Britannique lorsque Hamilton a finalement dépassé Perez.

Verstappen a qualifié son coéquipier de « légende » avec des experts également impressionnés par la conduite défensive de Perez.

TOUR 21/58 Des trucs épiques à l’avant alors que le leader de la course Sergio Perez se bat dur pour garder Lewis Hamilton frustré Hamilton finit par passer pour prendre la P1, mais son avance sur Verstappen est réduite à deux secondes « Checo est une légende » dit Max sur la radio de l’équipe #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Thc5IPQV09 – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Le journaliste de F1 Will Buxton a tweeté : « La Red Bull n’a tout simplement pas l’air d’avoir le rythme de course pour suivre Mercedes alors que Verstappen recule à nouveau, mais ma parole, quelle incroyable conduite défensive de Perez. Sensationnel. »

Son commentaire a cependant irrité l’ancien pilote de F1 Bourdais.

Il a répondu à Buxton : « Je pensais que tu aimais la course, c’était BS.

«Je ne peux pas commencer à comprendre comment Perez peut être heureux avec lui-même et comment les gens l’applaudint pour ce qu’il a fait.

« Ralentir volontairement et utiliser chaque sale tour pour entraver Hamilton. Zéro esprit sportif, de la part de toute l’équipe vraiment.

Bourdais a ajouté plus tard : « Ils ont complètement sacrifié la course de Perez pour le mettre dans cette position. Perdant volontairement des secondes par tour pour gêner, regardez à nouveau… Il n’essayait pas de rester devant mais seulement de ralentir Lewis autant de temps que possible.

Mais comme Buxton l’a souligné, cela fait partie du jeu.

« C’est un jeu équitable », a-t-il déclaré. « Tu le sais.

« Est-ce que ça vous dérangeait que Fernando (Alonso) affronte Lewis à Budapest pour permettre à Esteban (Ocon) de respirer un peu ? Bien sûr, c’était plus extrême, mais les équipes déploient cette tactique tout le temps.

« En général, cela ne fonctionne pas aussi bien parce que la voiture la plus rapide passe en trombe. »

Après que Hamilton ait dépassé Perez, il s’est de nouveau éloigné de Verstappen, la course a finalement été décidée par une voiture de sécurité en fin de course et le passage de Verstappen au 58e tour pour la victoire.

Il a décroché le titre mondial, faisant l’éloge de Perez.

« Je pense que sans Checo, je ne serais pas assis ici en ce moment, car ils auraient alors eu un écart avec la voiture de sécurité et tout, donc Checo conduisait vraiment incroyablement », a déclaré le champion du monde 2021.

« Vous pouvez voir qu’il le pense vraiment et qu’il veut bien et c’est très rare d’avoir un coéquipier comme ça et encore une fois, cela a juste montré aujourd’hui qu’il était un joueur d’équipe et j’espère vraiment que nous pourrons continuer ainsi longtemps. »

Verdict PlanetF1