Sébastien Haller a quitté West Ham en tant que record du club, mais a maintenant le record de buts en Ligue des champions Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland ne peuvent égaler

Après une décennie à essayer et à échouer à trouver un attaquant fiable, la poursuite de West Ham semblait être terminée lorsqu’ils ont signé Sébastien Haller pour un record de club.

Signé pour un énorme 45 millions de livres sterling sur un contrat de cinq ans, Haller ressemblait à un certain succès pour West Ham après avoir marqué les buts de l’Eintracht Frankfurt, jouant un rôle clé dans une victoire DFB-Pokal et une demi-finale de la Ligue Europa.

Haller était une sensation de but aux côtés de Luka Jovic pour Francfort

Les choses se sont mal passées au stade de Londres pour la signature du record de 45 millions de livres sterling de West Ham

Haller était sur le point d’être appelé par l’équipe de France et a déménagé en Premier League pour plus de visibilité, mais, après seulement une saison et demie au London Stadium, il était à la porte.

Près d’un an après le déménagement de Haller à l’Ajax pour la moitié de ce que West Ham a payé pour lui, les choses ne pourraient pas être plus différentes.

Désormais international ivoirien, il commence à donner l’impression qu’il vaut chaque centime du record du club de West Ham, dominant l’Eredivisie pour l’Ajax, tout en éclairant la Ligue des champions.

Ses débuts dans le premier tournoi de clubs d’Europe ont été si bons qu’il a battu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Erling Haaland, en tête du classement des buts de la Ligue des champions, marquant cinq fois en seulement deux matchs.

Aucun joueur n’a jamais eu un début de vie aussi chargé de buts dans la compétition.

Haller sourit à nouveau après son tourment de West Ham

Haller affichant son excellente capacité de finition avec l’un de ses quatre buts contre le Sporting

Les champions néerlandais de l’Ajax ont affronté les champions portugais du Sporting lors de leur match d’ouverture européen, Haller rentrant chez lui à quatre reprises pour rejoindre une liste d’élite de 15 joueurs pour marquer quatre buts ou plus dans l’histoire de la compétition.

Ensuite, les champions turcs Besiktas, et l’Ajax l’a emporté une fois de plus, marquant à nouveau lors de la victoire 2-0, l’équipe d’Erik ten Hag ayant l’air aussi bonne que l’équipe qu’il a constituée pour leur demi-finale de la Ligue des champions 2019.

Au niveau national, les choses sont tout aussi impressionnantes, Haller égalant presque son nombre de matchs joués avec des contributions de buts, marquant 16 fois et aidant à sept reprises en seulement 27 apparitions en Eredivisie.

Le contraste entre la forme de West Ham de Haller et ce qu’il affiche à l’Ajax est frappant, mais il s’explique facilement, comme nous l’a dit un fan bien connu de l’Ajax.

Après être passé au second plan à West Ham, Haller se démarque à nouveau à l’Ajax

« Sebastien Haller est une histoire étrange, parce que quand vous le verrez jouer, vous penserez ‘Hmm, ce gars n’est pas si bon au football' », a-t-il déclaré.

« Mais d’un autre côté, c’est un buteur incroyable et il est extrêmement productif pour l’Ajax.

« En championnat, il a été incroyable dès le premier jour, il a aidé, marqué et il l’a fait jusqu’à présent. »

Haller a marqué 14 buts en 54 matchs pour West Ham, un meilleur taux que les autres signatures des Hammers comme Andy Carroll et Javier Hernandez, mais pas assez pour que le club décide de ne pas réduire ses pertes.

Haller est loin d’être le seul avant-centre à ne pas répondre aux attentes à West Ham, avec Carroll un autre, bien que les blessures aient fait partie de sa chute.

Pourtant, à mesure que chaque match de l’Ajax passe, il devient de plus en plus clair que West Ham a abusé de sa signature de record, ce qui s’explique facilement du point de vue néerlandais.

« À West Ham, il ressemblait plus à un poteau de lanterne, ils l’ont juste mis en avant et ils l’ont mis sur une île et ils lui ont lancé de longues balles », a-t-on expliqué à talkSPORT.

« Cela ne fonctionne pas avec lui parce qu’il n’a pas la capacité technique de faire quoi que ce soit loin du but, il ne peut pas bien dribbler, il n’est pas très rapide, il n’a aucune compétence.

« Donc, ce qui doit arriver, c’est que vous devez construire une équipe autour de lui avec beaucoup de mouvement et beaucoup de profondeur sur les ailes, et vous avez besoin d’un numéro 10 créatif derrière lui.

Haller est entouré d’habiles ailiers de l’Ajax, qui ont mis le ballon sur une plaque pour lui permettre d’exploiter son excellente finition

«Et quand vous faites cela, beaucoup d’espace s’ouvre et il aura ses chances à chaque match et c’est un bon finisseur, c’est un bon aspect, il finira ses chances.

« Au Sporting il y a deux semaines, il a marqué quatre buts parce que nous attaquions, attaquions, attaquions et nous avons tellement de mouvement et de créativité dans l’équipe qu’il aura toujours ses chances.

« C’est la grande différence avec West Ham, parce que là-bas, il n’a pas été utilisé comme ça et c’est la raison pour laquelle il a autant de succès à l’Ajax, parce que nous avons une équipe très créative et offensive, et en tant qu’attaquant, c’est juste le paradis parce que vous obtiendrez tant d’occasions à chaque match.

