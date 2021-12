Sébastien Haller égale Cristiano Ronaldo en marquant à chaque match de la phase de groupes de la Ligue des champions et dépasse l’ancienne star de Chelsea Eden Hazard après six matches

Sébastien Haller est entré dans l’histoire de la Ligue des champions en rejoignant Cristiano Ronaldo en tant que seul joueur à marquer à chaque match de la phase de groupes.

L’ancien attaquant de West Ham United a été phénoménal pour l’Ajax dans la compétition cette saison et, au filet contre le Sporting Lisbonne, a inscrit son 10e but du tournoi.

Haller a tourmenté toutes les défenses de la Ligue des champions cette saison

C’est une ascension étonnante pour l’avant-centre ivoirien, dont les buts ont aidé l’équipe néerlandaise à se qualifier pour les huitièmes de finale, après avoir remporté chaque match au cours du processus.

Pour Haller, cependant, il rejoint Ronaldo en marquant dans les six matchs, ce que la légende portugaise a fait lors de la campagne 2016/17 pour le Real Madrid.

Le joueur de 27 ans a inscrit quatre buts lors de la première journée contre le Sporting Lisbonne, puis un seul but lors des trois suivantes, suivi d’un doublé contre Besiktas et d’un autre but lors de son dernier match contre les Portugais.

Plus impressionnant, cependant, Haller a déjà marqué plus de buts dans la compétition que l’ancien ailier de Chelsea Eden Hazard, bien qu’il n’ait disputé que six matchs dans la compétition.

Haller aura hâte de tourmenter une autre défense en huitièmes de finale

Remarquablement, West Ham n’a pu marquer que 14 buts avec Haller pendant son séjour dans l’Est de Londres, mais l’Ajax a déjà été traité avec 18 buts cette saison.

L’attaquant a parlé à talkSPORT plus tôt cette année et a discuté de ses difficultés au stade de Londres ainsi que de la décision de déménager à l’Ajax.

« À l’époque, c’était une bonne étape d’aller à West Ham. Les gens étaient gentils avec moi et le projet est la raison pour laquelle j’ai décidé de déménager », a-t-il déclaré.

« Après un an et demi, c’était la meilleure solution pour que les deux parties se séparent.

« Ce n’est jamais facile de comprendre pourquoi ça n’allait pas bien et ce n’était pas parfait pour moi la situation dans le club. »