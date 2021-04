Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez se battront pour la victoire en Arabie Saoudite

04/04/2021 à 12:11 CEST

Le français Sébastien Loeb et l’espagnol Cristina Gutierrez (Team X44), le Suédois Johan Kristoffersson et l’Australienne Molly Taylor (Rosberg Xtreme Racing) et le Suédois Timmy Hansen et les britanniques Catie munnings (Andretti United Extreme E) sont les finalistes du premier tour du nouveau championnat «Extrême E», pour véhicules tout-terrain à propulsion électrique.

Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez, les meilleurs de la séance de qualification de samedi, ont confirmé ce dimanche leur bon moment sur le sable dans la province saoudienne d’Al-Ula. Ils ont pris l’une des deux places mises en jeu par la demi-finale. L’autre était pour Johan Kristoffersson et Molly Taylor, de sorte que les Espagnolss Carlos Sainz et Laia Sanz (Acciona Sainz XE) ont été exclus du tour final.

Grâce à la Crazy Race, Timmy Hansen et Catie Munnings ont plutôt gagné une place en finale.

La Crazy Race, une course entre des voitures classées samedi de la quatrième à la sixième place, les a opposées au Britannique. Oliver Bennett et l’italien Christine Giampaoli Zonca (Hispano-Suiza Xite Energy Team) et aussi les Britanniques Bouton Jenson et le suédois Mikaela Ahlin-Kottulinsky (JBXE), qu’ils ont vaincu pour se qualifier pour le dernier tour à Al-Ula.

L’Extrême E, créé par l’Espagnol Alejandro Agag et l’ancien pilote brésilien Gil de Ferran, est une compétition qui rassemble dix équipes composées d’un homme et d’une femme et ce qui est contesté dans cinq sites touchés par le changement climatique dans le but de donner de la visibilité et de sensibiliser à ce problème.

Le concours promeut également l’égalité des sexes avec le même nombre de participants masculins et féminins.

Après le test inaugural en Arabie Saoudite, le nouveau championnat Extreme E se rendra au Lac Rose de Dakar, au Sénégal, lieu de la deuxième épreuve du 29 au 30 mai.