Sébastien Ogier, champion du monde pour la huitième fois

21/11/2021 à 13:57 CET

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a décroché le titre de champion du monde des rallyes pour la huitième fois ce dimanche en remportant la dernière manche de la compétition, le Rallye de Monza, dans une rude bataille avec le Gallois Elfyne Evans, qu’il a finalement dépassé en un peu plus de sept secondes.

Ogier, qui a remporté tous les championnats du monde des rallyes sauf 2019 depuis 2013, n’est plus qu’à un titre d’égaler la marque de son compatriote. Sébastien Loeb, bien qu’en principe leurs plans ne passent pas par un dévouement total à cet objectif la saison prochaine.

La dernière étape de la course italienne fut comme les deux précédentes, un duel exclusif entre la Toyota de Ogier et de Evans. Tous deux ont alterné en tête lors des trois étapes jusqu’à ce que les Britanniques, dans une manœuvre risquée, filent et cèdent définitivement la première position aux Français.

L’Espagnol Dani sordo, avec Hyundai, a terminé troisième, à 14 secondes du vainqueur.